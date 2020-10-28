قوى-منشطات: الأميركي كولمان سيستأنف قرار إيقافه لعامين

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باريس (أ ف ب)

سيستأنف بطل العالم الحالي في سباق 100 م الأميركي كريستيان كولمان قرار إيقافه لمدة سنتين لخرقه قوانين مكافحة المنشطات، بحسب ما أعلن مدير أعماله إيمانويل هادسون الأربعاء.

وأعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى الثلاثاء، إيقاف كولمان لسنتين.

وكانت وحدة النزاهة وهي ذراع الاتحاد الدولي لالعاب القوى المعنية بالمنشطات، أوقفت كولمان بطل العالم في سباق 100 م في النسخة الاخيرة التي اقيمت في الدوحة عام 2019، بصورة موقتة عن المشاركة في أي مسابقة أو نشاط في حزيران/يونيو الماضي لخرقه قوانين مكافحة المنشطات في ما يخص مكان تواجده وتغيبه عن الاختبارات المفاجئة لثلاث مرات توالياً في غضون عام واحد، وكانت في تواريخ 16 كانون الثاني/يناير، و26 نيسان/ابريل و9 كانون الاول/ديسمبر 2019.

وتبدأ العقوبة مع مفعول رجعي من تاريخ 14 أيار/مايو 2020 وتنتهي في 13 أيار/مايو 2022، أي أنه سيغيب عن الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في طوكيو صيف عام 2021، لكنه قد يشارك في بطولة العالم المقررة في يوجين الأميركية صيف 2022.

وكتب هادسون في تغريدة من حساب شركة "أتش أس آي" التي تدير أعمال العداء إن "قرار المحكمة التأديبية المنشأة بموجب قواعد ألعاب القوى العالمية مؤسف، وسيتم استئنافه على الفور أمام محكمة التحكيم الرياضية".

وأضاف أنه "ليس لدى السيد كولمان أي شيء آخر يقوله حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه الاستماع إلى القضية في محكمة الاختصاص".

وكان كولمان (24 عاما) قد نجا العام الماضي من الإبعاد عن مونديال الدوحة 2019 لمخالفته القوانين ثلاث مرات في 2018 و2019، إذ نجح في تقليصها إلى محاولتين فاشلتين.

ويسيطر كولمان على السباق الاسرع منذ اعتزال الجامايكي الاسطورة اوساين بولت عام 2017، وقد فاز الاميركي بسباق 100 م في مونديال الدوحة 2019 بالاضافة الى ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م، ويحمل الرقم القياسي العالمي في سباق 60 م داخل قاعة بتوقيت 34ر6 ثوان.

ويملك كولمان 30 يوما لاستئناف قرار وحدة النزاهة.

ويخضع رياضيو النخبة في جميع مسابقات العاب القوى الى واجبات صارمة لتحديد اماكن تواجدهم (العنوان، المعسكرات، التدريبات، المنافسات)، مع ضرورة وضع جدول زمني بتحديد الساعة والمكان من اجل الخضوع لفحص مفاجىء عن المنشطات.

واذا تخلف اي رياضي عن القيام بهذه الواجبات ثلاث مرات في مدى عام واحد، فإنه يواجه عقوبة الايقاف لمدة سنتين.

© 2020 AFP