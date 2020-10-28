قوى-منشطات: مخلوفي يؤكد أنه "رياضي نظيف"

مصطفى ابو مونس ا ف ب/ارشيف

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الجزائر (أ ف ب)

أكد العداء الجزائري توفيق مخلوفي، حامل ذهبية سباق 1500 متر في دورة الألعاب الأولمبية "لندن-2012"، الأربعاء انه "رياضي نظيف" منددا بـ"حملة افتراء" وزج اسمه من قبل القناة التلفزيونية الفرنسية الثالثة في تحقيق حول حيازته معدات يمكن استخدامها في تعاطي المنشطات.

وقال وصيف بطل العالم عام 2019 لسباق 1500 متر في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "لدي جواز سفر بيولوجي منذ سنوات، ويجري فحصي بانتظام، كجميع الأبطال الاخرين من قبل الهيئات الدولية، وهي الاتحاد الدولي لألعاب القوى والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

وكان اسم مخلوفي قد ورد في تقرير بثه برنامج "ستاد 2" عن اكتشاف حقيبة في أيلول/سبتمبر الماضي تحتوي على حقن وأدوات تستخدم للحقن ومكملات غذائية في المعهد الوطني للرياضة بالقرب من باريس حيث يتدرب الرياضي الجزائري أحيانا.

ووفقا لـ "ستاد 2"، فتحت الشعبة الصحية في مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا أوليا حول الموضوع.

وأكد مخلوفي "لم يسبق أن جاءت نتيجة اي اختبار اجري لي ايجابية. أنا رياضي نظيف ولن أتغيير اليوم (...) لم يسبق لي طوال مسيرتي الرياضية أن لمست منتجات لها علاقة بالمنشطات".

وأضاف "لقد حققت جميع الميداليات والانتصارات في الاحداث العالمية الكبرى من خلال العمل الجاد والمثابرة والصبر والتضحية".

وأوضح الرياضي الجزائري "ليس لي علاقة بهذه القضية، لست قلقا جراء ذلك". معتبرا انها محاولة لتشويه سمعته والاضرار بصورته كبطل أولمبي.

وقال الرياضي الجزائري الأكثر تتويجاً في تاريخ الألعاب الأولمبية (ميدالية ذهبية في سباق 1500 متر عام 2012، وميداليتان فضيتان في سباقي 800 و1500 متر عام 2016) "إنها حملة افتراء. هي ليست المرة الأولى التي أُهاجم فيها بهذه الطريقة. إنهم يحاولون تشويه سمعتي و إيذائي إنهم يحاولون تشويه الرياضة الجزائرية من خلال شخصيتي، لكنهم لن يحققوا هدفهم أبداً".

وقالت مصدر مقرب من التحقيق طلبت عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان المكتب المركزي للوقاية من الأضرار البيئية والصحية العامة، بما في ذلك الاتجار في منتجات المنشطات هو المسؤول عن التحقيق.

وأشارت إلى أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت الحقيبة تخص مخلوفي "الرياضي في الخارج ولم نتمكن من الاستماع له بعد".

وأضافت "حتى لو كانت هذه الحقيبة تخصه، لا يزال من الضروري إثبات أن المنتجات هي ملكه لأنه غائب عن المعهد منذ عدة أشهر".

© 2020 AFP