يوروبا ليغ: إبراهيموفيتش يريد اللعب دائما (بيولي)

ميغيل مدينا ا ف ب

مهاجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى بولونيا في منافسات المرحلة الاولى للدوري الايطالي في سان سيرو، في 21 ايلول/سبتمبر 2020

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن مدرب فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم ستيفانو بيولي الأربعاء عشية مباراته في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد سبارتا براغ التشيكي أن نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرغب دائمًا في اللعب.

وقال بيولي في مؤتمر صحافي "لن أسأل زلاتان عما إذا كان يريد اللعب، لأنني أعرف الإجابة سلفا" على الرغم من الجدول المزدحم بالمباريات والذي يفرض خوض مباراة كل ثلاثة أيام.

واضاف "ستكون هناك تغييرات (في التشكيلة)، لكنني لا أحب الحديث عن المداورة، لدي العديد من اللاعبين الأساسيين وسأختار أفضل تشكيلة (...).

وتابع "إذا سألت +إبرا+ إن كان يريد المشاركة، سيقول لي دائماً نعم".

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي بعد خمس مراحل من البداية في اطار سعيه لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2011 عندما توج به للمرة الثامنة عشرة في تاريخه وكان إبراهيموفيتش ضمن صفوفه أيضا.

وفاز الفريق اللومباردي في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة في المسابقة القارية الثانية على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1 وهو يخوض مباراة الغد على أرضه امام سبارتا براغ قبل استضافة ليل الفرنسي الخميس المقبل.

وواصل بيولي "لدينا الكثير من المباريات، لذا أقوم بالتقييمات اللازمة. لدينا مباراة أخرى الأحد بعد يومين ونصف فقط ضد أودينيزي".

ويحتل "إبرا" (39 عاما) صدارة ترتيب هدافي الـ"سيري أ" بستة أهداف بفضل ثلاث ثنائيات بعد غياب عن مباراتين بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسيكون الروماني سيبريان تاتاروشانو حارسا لمرمى ميلان في مباراة الخميس بسبب اصابة الحارس الأصيل جيانلويجي دوناروما بـ"كوفيد-19".

من ناحية أخرى، أعلن ميلان الأربعاء تعيين أسطورته وقائده السابق فرانكو باريزي، الفائز بلقب بطل أوروبا مع الفريق ثلاث مرات والدوري المحلي ست مرات، نائبًا فخريًا للرئيس، تكريما لمسيرته التي استمرت 20 عامًا.

© 2020 AFP