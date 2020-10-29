إيران تسجّل عددا قياسيا من الإصابات بكورونا

عطا كيناري ا ف ب

أشخاص يضعون كمامات لدى زيارتهم مقبرة في طهران بتاريخ 21 تشرين الاول/أكتوبر 2020

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طهران (أ ف ب)

سجّلت إيران عددا يوميا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 بلغ أكثر من 8000 حالة خلال 24 ساعة، بحسب أرقام رسمية صدرت الثلاثاء، بعدما أعلنت الجمهورية الإسلامية عن أعداد وفيات غير مسبوقة جرّاء الوباء على مدى اليومين الماضيين.

ويتجاوز العدد الأخير البالغ 8293 إصابة خلال 24 ساعة العدد القياسي السابق الذي تم تسجيله قبل يومين فقط وبلغ 6968.

كما أدى الفيروس إلى 399 وفاة جديدة في البلد الذي يعد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط، بحسب وزارة الصحة، التي أكدت ارتفاع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 34113.

وسجّلت إيران الأربعاء عددا قياسيا للوفيات خلال 24 ساعة بلغ 415، في زيادة بـ69 شخصا عن حصيلة الثلاثاء التي كانت كذلك قياسية.

وحذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي من أن بلاده تواجه "موجة أكبر من هذا الفيروس، وعلينا التصدي لها".

وترتفع الأعداد بشكل متواصل منذ أيلول/سبتمبر.

ويذكر أنه تم تسجيل 596,941 إصابة بكورونا المستجد في إيران منذ ظهرت أولى الحالات في البلاد قبل ثمانية أشهر.

© 2020 AFP