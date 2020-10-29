الأردن يعيد فتح معابره البرية مع السعودية والاراضي الفلسطينية وإسرائيل

خليل مزرعاوي ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لعمان خلال فترة حظر تجول، في 28 آب/أغسطس 2020

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عمان (أ ف ب)

أعاد الاردن الخميس فتح معابره الحدودية مع السعودية واسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد نحو سبعة أشهر على إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19.

ووفقا لتلفزيون "المملكة" الرسمي "استأنفت ثلاثة معابر حدودية برية عملها لاستقبال المسافرين الخميس، بعد إغلاق دام أشهرا".

وأضاف أن هذه المعابر "اقتصرت على مركز حدود المدورة (مع السعودية)، وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين (مع الاراضي الفلسطينية واسرائيل)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر".

ومن المقرر ان يستقبل كل من مركز حدود المدورة (جنوب المملكة)، وجسر الشيخ حسين (شمال غرب) مئة مسافر يوميا، فيما سيستقبل جسر الملك حسين (غرب) 150 مسافرا.

وعلى القادمين الى المملكة من هذه المعابر التسجيل في منصة الكترونية مخصصة تدعى "فيزيت جوردان" وعمل فحص كورونا (بي سي آر) قبل خمسة ايام من قدومهم للمملكة كي يحصلوا على موافقة "كيو آر كود" ليدخلو المملكة.

وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله المملكة وحجر صحي منزلي لمدة اسبوع في حال كان سليما، وحجر منزلي لمدة 10 أيام في حال كان مصابا.

وكان الأردن أغلق حدوده البرية والمطارات في منتصف شهر آذار/مارس لإحتواء تفشي وباء كوفيد-19. وكان يسمح فقط بعبور الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع.

وأعادت المملكة فتح المطار في أيلول/سبتمبر الماضي.

وبعد أن نجح في الحد من الإصابات في الربيع والصيف يشهد الأردن منذ مطلع أيلول/سبتمبر إرتفاعا قياسيا في عدد الإصابات.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في االمملكة حتى مساء الأربعاء 700 وفاة ونحو 61942 إصابة.

© 2020 AFP