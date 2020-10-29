الولايات المتحدة تسلمت أفغانيا متهما بخطف صحافي أميركي في 2008

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأميركية الأربعاء أن أفغانيا متهما بخطف صحافي أميركي واثنين من المدنيين الأفغان في 2008 اعتقل ونقل من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وقالت المدعية العامة المكلفة القضية أودري شتراوس في بيان ان حاجي نجيب الله (44 عاما) "دبر خطف تحت تهديد السلاح لصحافي اميركي ورجلين اخرين واحتجزهم لمدة سبعة اشهر".

ولم تذكر وزارة العدل الأميركية أسماء الرهائن، لكن مراسل صحيفة نيويورك تايمز ديفيد رود خطف في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في أفغانستان مع مترجم وسائق.

وذكرت الصحيفة اليومية التي تمكنت من إخفاء خبر الخطف لتجنب تعريضه للخطر أنه تمكن من الفرار من خاطفيه في حزيران/يونيو 2009.

وتضم لائحة اتهام نجيب الله التي صدرت الأربعاء ست تهم يعاقب القانون على كل منها بالسجن مدى الحياة.

فهو متهم بخطف الرجال الثلاثة مع شركائه أفغانستان، ثم إجبارهم على عبور الحدود مع باكستان سيرا على الأقدام واحتجازهم بعد ذلك.

وتنص لائحة الاتهام على أن الخاطفين أجبروا رهائنهم على طلب المساعدة عبر الهاتف أو عبر مقاطع الفيديو.

وفي واحد من هذه التسجيلات اضطر الصحافي إلى التوسل لإنقاذ حياته بينما كان أحد حراسه يصوب رشاشا إلى رأسه.

ونقل البيان عن نائب وزير العدل جون ديمرز قوله إن "الصحافيين يخاطرون بحياتهم لإطلاعنا على مناطق النزاع، وبغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك، ما زلنا ملتزمين العثور على من يستهدفهم ويستهدف الأميركيين الآخرين".

ولم تكشف ملابسات اعتقال نجيب الله.

© 2020 AFP