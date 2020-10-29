سان جرمان يخسر خدمات نيمار في مبارياته الثلاث المقبلة بسبب الاصابة

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

ذكر الموقع الرسمي "راديو مونتي كارلو" الرياضي الخميس أن المهاجم الدولي البرازيلي نيمار داسيلفا سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة لفريقه باريس سان جرمان الفرنسي بسبب إصابته في عضلات المحالب تعرض لها الأربعاء في المباراة ضد المضيف باشاك شهير التركي (2-0) في الدولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وأوضح الموقع أن "البرازيلي الذي حاول مواصلة المباراة قبل أن يطلب استبداله، خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي أظهر إصابة بتمزق في عضلة المحالب".

وشعر نيمار بآلام في فخذه دون أي احتكاك مع لاعبي الفريق التركي المضيف في الدقيقة 18، وخرج إلى العلاج بعد دقيقتين قبل أن يعود الى الملعب دون أن يتمكن من إكمال المباراة ليترك مكانه للإسباني بابلو سارابيا (26).

ولن يكون نيمار جاهزا للعب حتى فترة التوقف الدولية المقررة منتصف الشهر المقبل، وسيغيب بالتالي عن مباراتين في الدوري الفرنسي، أمام نانت السبت المقبل، ورين بملعب بارك دي برانس في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إضافة إلى مواجهة لايبزيغ الألماني الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة التي بلغ مباراتها النهائية الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

وأشار الموقع إلى أنه "لا مؤشر حتى الآن حيال مشاركة نيمار مع المنتخب البرازيلي".

ويواجه منتخب الـ"سيليساو" فنزويلا والأوروغواي في 14 و18 تشرين الثاني/نوفمبر توالياً.

وتابعت أن البرازيلي يمكنه العودة إلى صفوف فريقه لخوض المباراة ضد مضيفه موناكو في 20 من الشهر المقبل ضمن الدوري المحلي، شرط تعافيه.

ويشكل غياب نيمار ضربة موجعة لمدربه الألماني توماس توخل الذي يعاني من إصابة العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة أبرزهم الإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتينيان ماورو إيكاردي ولياندرو باريديس والألماني يوليان دراكسلر والإسباني خوان برنات.

وغاب نيمار عن المباراة الاولى لفريقه ضد لنس (صفر-1) بسبب إصابته بفيروس "كوفيد-19"، وشارك في الثانية ضد مرسيليا (صفر-1) حيث طرد ليغيب عن مباراتي متز ونيس.

وسجل نيمار هدفين حتى الان (في مرمى أنجيه 6-1) مع 4 تمريرات حاسمة.

© 2020 AFP