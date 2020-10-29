وزير الدفاع الاميركي سيلتقي نظيره الاسرائيلي

أوليفييه دولييري ا ف ب/ارشيف

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القدس (أ ف ب)

من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر نظيره الإسرائيلي الخميس لإجراء مزيد من المحادثات بشأن تعزيز التفوق العسكري الإقليمي لإسرائيل، بحسب ما أفاد مصدر مطلع عن الاجتماع لوكالة فرانس برس.

وقال بيان صادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه " من المتوقع أن يصل إسبر إلى تل أبيب الساعة 13,15 (11,15 ت غ) في زيارة تستغرق ساعتين تشمل اجتماعات مع كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن غانتس وإسبر سيعتمدان على المناقشات التي أجريت في واشنطن الأسبوع الماضي بشأن "إحراز تقدم نحو رفع مستوى التفوق العسكري النوعي لإسرائيل" في أعقاب "التطورات في المنطقة".

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها لن تعارض مبيعات الولايات المتحدة لطائرات إف -35 المقاتلة إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أن أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء الإعلان في خروج عن سنوات من السياسة الإسرائيلية التي تعارض بيع الطائرات المقاتلة إلى أي حلفاء للولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن، وكلاهما يرتبط بمعاهدات سلام مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغانتس في بيان مشترك الأسبوع الماضي إن واشنطن بصدد "تحديث القدرة العسكرية لإسرائيل والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لها".

ويأتي توقف إسبر في إسرائيل قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أن عقد اجتماعات استمرت يومين في الهند.

© 2020 AFP