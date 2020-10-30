بطولة ألمانيا: فليك يحث ألابا على تمديد عقده مع بايرن ميونيخ

كريستوف ستاخ ا ف ب

صورة مؤرخة في الرابع من تشرين الأول/اكتوبر 2020 للنمسوي دافيد ألابا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

حث مدرب بايرن ميونيخ الالماني هانزي فليك الجمعة المدافع النمسوي دافيد ألابا على التوقف عن المماطلة في تمديد عقده مع بطل أوروبا، وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

وينتهي عقد ألابا البالغ من العمر 28 عاماً في نهاية الموسم الجاري، وتشير التقارير إلى أنه يصر على الحصول على زيادة كبيرة في اجره.

ويعد ألابا جزءًا أساسيًا من تشكيلة بايرن ميونيخ التي فازت بدوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية، والدوري والكأس والكاس السوبر محليا.

وأكد فليك أن الخوض في محادثات التمديد لم تؤثر على لعب النمسوي "إنه يقوم بعمله بشكل جيد ولا يوجد أي فرق عما كان يقدمه في الموسم الماضي".

وقال فليك في مؤتمر صحافي عشية المباراة في البوندسليغا ضد مضيفه كولن "ما زلت آمل أن يوقع مع بايرن لأنه يعرف وضعه الحالي في ميونيخ. هناك الكثير من المرح عندما تلعب للفريق، لدينا جو مميز".

وأضاف "نحن نلعب كرة قدم ناجحة والنادي هو واحد من أفضل الأندية في العالم. الظروف رائعة لأي لاعب، أنا متأكد من أنه سيفكر مرتين في ذلك (...) "علينا أن نتقبل أي قرار، ولكني آمل أن يبقى".

وسبق لبايرن ان خسر لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا لصالح ليفربول الإنكليزي.

ووفقا للتقارير فإن الجولة الثالثة من محادثات التمديد مع وكيل اعمال ألابا الاسبوع الماضي قد فشلت.

وتم ربط اسم ألابا بالانتقال إلى احد فريقي مدينة مانشستر الإنكليزية. وانتقد رئيس النادي البافاري كارل هاينز رومينيغه الشهر الماضي الرئيس الفخري للنادي أولي هونيس لوصفه وكيل ألابا بـ "المتعطش للمال" وسط عملية التفاوض الحساسة على تمديد العقد.

© 2020 AFP