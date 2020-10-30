بطولة إنكلترا: أنشيلوتي يريح خاميس رودريغيز في مباراة نيوكاسل

ناومي بايكر POOL/ا ف ب/ارشيف

الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب فريق إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم، في صورة مؤرخة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020 خلال مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد ساوثمبتون.

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لندن (أ ف ب)

أعلن الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب فريق إيفرتون متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة، أن صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز لن يشارك في مباراة الأحد ضد مضيفه نيوكاسل ضمن المرحلة السابع من البطولة المحلية.

ولعب خاميس البالغ من العمر 29 عاما في المباراة التي خسرها فريقه الأحد الماضي أمام ساوثمبتون على الرغم من الشكوك حول مشاركته قبيل اقامتها.

وأكد أنشيلوتي في مؤتمره الصحافي تحضيرا للمباراة أن خاميس لن يكون ضمن التشكيلة التي ستخوض المباراة بالاضافة إلى البرازيلي ريتشارليسون والفرنسي لوكا دينيي الموقوفين.

وقال المدرب الإيطالي"لقد لعب (خاميس) في جميع المباريات، كان لديه مشكلة صغيرة، لذا يحتاج إلى الراحة في هذه المباراة، وسيكون متاحا في المباراة المقبلة".

ويحتل إيفرتون صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن جاره ليفربول حامل اللقب.

ويتشارك أنشيلوتي (61 عاما) القلق مع نظرائه في البطولة الإنكليزية حول الجدول المزدحم والتخوف من أن يؤدي ذلك إلى تعريض اللاعبين للإصابات.

وسئل أنشيلوتي عن تقرير تم اعداده حول معدل الاصابات هذا الموسم فأجاب "نعم لقد اطلعت عليه. انه جدول مزدحم جدا، ولكن بعد فترة التوقف الدولية، سيكون لدينا مباراة واحدة فقط في الأسبوع، لذا هي ليست سيئة للغاية بالنسبة لنا".

واعتبر المدرب السابق لريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني إن الأمر نفسه لا يمكن أن ينطبق على فرق مثل ليفربول وتشلسي وغيرهما لاسيما تلك المشاركة في المسابقات الأوروبية التي ستواجه جدولا مزدحما.

ورأى أنشيلوتي أن امكانية تعرض لاعبين للاصابة جراء ازدحام الجدول امر واقعي "من أجل ذلك فإن المدربين اكثر قلقا".

وأضاف "أنا اتفق مع ذلك، لأن جدول المباريات مزدح فعلا. كذلك عليك أن تنظر إلى ذلك لجهة الاستراحة الدولية التي ستأخذ كل اللاعبين الدوليين وبالتالي لا يمكنك منحهم راحة، لذلك الأمر معقد حقا".

© 2020 AFP