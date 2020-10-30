بطولة إنكلترا: فان دايك يخضع لجراحة ناجحة في الركبة ولا جدول زمنياً لعودته

ليفربول يؤكد خضوع فان دايك لعملية ناجحة من دون تحديد مدة غيابه

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لندن (أ ف ب)

أكد فريق ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة، خضوع مدافعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك لعملية جراحية ناجحة في الركبة، من دون تحديد فترة غيابه عن الملاعب.

وتعرض فان دايك (29 عاماً) لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد تدخل من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد في دربي "مرسيسايد" في وقت سابق تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وأكد بيان ليفربول أن الدولي الهولندي "خضع لعملية جراحية (...) أجريت في لندن وتمت بنجاح"، لافتاً إلى أن اللاعب سيركز حالياً على "عملية إعادة التأهيل بدعم من القسم الطبي" في الفريق. ولم يحدد إطاراً زمنياً لعودة الهولندي إلى الملاعب.

وعادة ما يحتاج اللاعب لأشهر عدة من أجل التعافي من عملية جراحية مماثلة، وحتى أن بعض وسائل الإعلام البريطانية توقعت أن يغيب فان دايك عن الموسم بأكمله أو أقله حتى الأسابيع الأخيرة منه.

وفرض الهولندي نفسه من ركائز "الحمر" منذ انضمامه اليهم في كانون الثاني/يناير 2018 من الخصم المحلي ساوثمبتون في صفقة قياسية حينها لمدافع إذ بلغت 75 مليون جنيه استرليني، وساهم في قيادة النادي إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 ثم الدوري الممتاز الموسم المنصرم.

© 2020 AFP