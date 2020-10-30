بيليه يهنئ مارادونا بعيد ميلاده الستين

باتريك كوفاريك ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في التاسع من حزيران/يونيو 2016 لاسطورتي كرة القدم، البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا في باريس عشية انطلاق كأس أوروبا 2016.

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برازيليا (أ ف ب)

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه "صديقه العظيم" الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا بعيد ميلاده الستين الجمعة، مؤكدا أنه سيدعمه "دائما".

ونشر بيليه صورة له مع مارادونا خلال مباراة ودية ضد إيطاليا في 10 حزيران/يونيو 1987 في زيوريخ على "انستغرام" ارفقها بتعليق كتب فيه بالبرتغالية والإسبانية والإنكليزية "صديقي العظيم مارادونا. سوف أصفق لك دائما، وسوف أدعمك دائما (...) استمرارك في الابتسام يجعلني أبتسم".

وتأتي معايدة بيليه لمارادونا بعد اسبوع من قيام الأخير بمعايدة "الجوهرة السوداء" بعيد ميلاده الثمانين، بقوله "أتمنى للملك بيليه حياة طويلة".

وكانت العلاقات بين بيليه ومارادونا بعيدة كل البعد عن كونها ودية في الماضي، إذ كان صاحبا الرقم 10 يتنافسان لفترات طويلة على لقب أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق.

© 2020 AFP