جيل بايدن الطاقة الداعية لتوحيد الأميركيين خلف المرشح الديموقراطي

انجيلا فايس ا ف ب/AFP

جو بايدن وزوجته جيل في بريستول في ولاية بنسلفانيا في 24 تشرين الاول/اكتوبر 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

تجوب جيل بايدن منذ أشهر في الولايات المتحدة بلا كلل حاملة رسالة مفادها أن وحده جو بايدن قادر على توحيد بلد منقسم إلى أبعد حد إذا دخل البيت الأبيض... وبحيوية تتجاوز في بعض الأحيان قدرات زوجها الذي حد من رحلاته لفترة طويلة.

فقد كثفت هذه المدرسة البالغة من العمر 69 عاما زياراتها إلى الولايات الرئيسية التي يمكن أن تنتقل إلى المعسكر الديموقراطي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وهي تدعو الأميركيين سواء كانوا "ديموقراطيين أو جمهوريين، من الأرياف أو من المدن" الى توحيد الصفوف لتجاوز الانقسامات السياسية وهزم وباء كوفيد-19 ومواجهة الأزمة الاقتصادية.

وخطابها يتعارض كليا مع كلام دونالد ترامب فهي تقول "نحن لا نتفق على كل شيء، هذا ليس ضروريا، يمكننا دائما أن نحب ونحترم بعضنا البعض".

كذلك، تعكس صورة إنسانية عن جو بايدن الذي عرف في حياته "مآسي لا يمكن تصورها".

تروي جيل بايدن خصوصا كيف تمكن النائب السابق للرئيس باراك اوباما من استئناف أنشطته في البيت الأبيض، بعد أيام فقط على وفاة ابنه بو الذي قضى جراء سرطان في الدماغ في 2015.

وقالت في خطاب تناولت فيه الأزمات التي تشهدها الولايات المتحدة بسبب الوباء والتوترات في البلاد منذ أربع سنوات "لقد عرف كيف يداوي أسرة، وبالطريقة نفسها نداوي بلدا: عبر الحب والتفهم وبادرات لطف صغيرة وشجاعة وأمل لا يتزعزع".

تزوج جو وجيل بايدن العام 1977 بعد خمس سنوات على أول مأساة واجهها مع وفاة زوجته الأولى وابنتهما في حادث سيارة.

يروي جو بايدن في مذكراته أن نجليه، بو وهانتر وهما لا يزالان صغيرين طلبا من والدهما الزواج من جيل، قائلا "لقد أعادت لي الحياة".

- سيدة أولى في القرن الحادي والعشرين -

أوقفت جيل بايدن مسيرتها المهنية حين أنجبت ابنتهما آشلي العام 1981 لكنها تابعت بعد ذلك دراستها ونالت دكتوراه في التعليم.

ولا تزال تدرس في إحدى جامعات شمال فيرجينيا بالقرب من واشنطن، حيث تريد مواصلة العمل حتى لو أصبح جو بايدن رئيسا.

وباستثناء هيلاري كلينتون التي شغلت لفترة وجيزة منصب عضو في مجلس الشيوخ في نهاية ولاية زوجها، ستصبح جيل بايدن في حال فوز زوجها بالرئاسة أول سيدة أولى تواصل مسيرتها المهنية.

تقول كايت اندرسن بروير وهي مؤلفة كتاب عن تاريخ زوجات الرؤساء الأميركيين إن جيل بايدن ستقوم عندها بتحويل "تطلعات هذا المنصب وحدوده".

تضيف كاثرين جيليسون المتخصصة في التاريخ الأميركي في جامعة أوهايو، "ستدخل مهام السيدة الأولى في القرن الحادي والعشرين" مؤكدة أن "غالبية الأميركيات عليهن التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية".

كانت حاضرة في حملة زوجها الانتخابية منذ بدء الانتخابات التمهيدية. ودرج المرشح الديموقراطي على عادة تقديم نفسه على أنه "زوج جيل بايدن".

على الرغم من قوامها النحيف، صدت جيل وبدون تردد متظاهرة اقتربت من زوجها خلال تجمع انتخابي في لوس أنجليس في آذار/مارس.

ورغم حملة الانتخابات المحتدمة، أشاد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام وهو حليف دونالد ترامب بجيل بايدن معتبرا أنها "شخصية مميزة" بعد خطابها أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي.

وهي نددت ب"الافتراء" الذي أطلقه معسكر ترامب "لتحويل الانتباه" في قضية الاتهامات بالفساد الموجهة في الآونة الأخيرة الى جو وهانتر بايدن الذي ارتبط بأعمال تجارية في الصين وأوكرانيا حين كان والده نائبا للرئيس أوباما.

لكنها لزمت الصمت بشأن اتهام امرأة تدعى تارا ريد الاتهام، جو بايدن بالاغتصاب في التسعينيات وهو ما نفاه المرشح الديموقراطي نفيا قاطعا.

كذلك يواجه السناتور الذي اصبح نائبا للرئيس (2009-2017) انتقادات بعدما اشتكت عدة نساء من سلوكه القائم على اللمس. تقول جو بايدن إنها لا ترى سوى سلوك بريء من زوجها الذي قال إنه استخلص العبر من أقوال هؤلاء النساء اللواتي اعتبرن انه اخترق مساحتهن الخاصة.

© 2020 AFP