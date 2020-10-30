ديوكوفيتش يسقط أمام الإيطالي سونيغو

حورج هوتشموث ا ف ب

الإيطالي لورنسو سوريغو يتصدى لكرة ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المنصف اول عالميا خلال دورة فيينا في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

فيينا (أ ف ب)

تعرّض الصربي نوفاك ديوكوفيتش المنصف أول عالميا لهزيمة ثقيلة الجمعة أمام الإيطالي لورنسو سونيغو 2-6 و1-6، ليودع دورة فيينا لكرة المضرب من الدور ربع النهائي فيما يأمل بإنهاء العام الحالي في صدارة التصنيف للمرة السادسة في تاريخه.

وهي الخسارة الثالثة لديوكوفيتش هذا العام مقابل 39 انتصارا وبات تحقيق انجاز انهائه الموسم في المركز الأول للمرة السادسة وبالتالي معادلة رقم الأميركي بيت سامبراس مرهونا بعدم قبول الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا دعوة المشاركة في دورة صوفيا الشهر القادم والانتظار لفترة أطول إذ كان فوزه بلقب الدورة يحسم تحقيق هدفه.

وقال المصنف 42 الذي تمكن من إلحاق هزيمة ثقيلة بديوكوفيتش "بالتأكيد هو أفضل انتصار في حياتي. نوفاك هو الأفضل في العالم. اليوم لعبت بشكل جيد جدا".

واضاف "إنه أمر لا يصدق. إنه مدهش. لقد لعبت أفضل مباراة في حياتي. أنا سعيدة للغاية".

وخسر المصنف ثالثا النمسوي دومينيم تييم حامل اللقب امام الروسي أندري روبليف 6-7 (5-7) و2-6.

وقال الروسي المصنف ثامنا عالميا "جئت إلى هنا وليس لدي ما أخسره. لقد قدمت موسما رائعا حقا. جئت إلى هنا بلا توقعات، فقط أريد أن أبذل قصارى جهدي. للمواجهة في كل مباراة. في النهاية، أنا هنا في نصف النهائي".

وسيلعب روبليف في نصف النهائي مع الجنوب افريقي كيفن اندرسون الفائز بدوره على الروسي الاخر دانييل مدفيديف 6-4 و7-6 (7-5)، فيما يلعب الإيطالي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين البلغاري غريغور ديميتروف والبريطاني دانيال ايفانز.

© 2020 AFP