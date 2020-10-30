قطر تحيل على النيابة العامة المسؤولين عن إجبار مسافرات على الخضوع لفحص نسائي

ستر ا ف ب/ارشيف

مسافرة تنظر إلى لوة الرحلات المغادرة في مطار الدوحة بتاريخ 7 آذار/مارس 2017

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الدوحة (أ ف ب)

أعلنت قطر الجمعة أن المسؤولين عن إجبار مسافرات على الخضوع لفحوص نسائية في مطار الدوحة أحيلوا على النيابة العامة على خلفية هذه "التجاوزات".

وخضعت نساء على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة لفحوص في إطار بحث السلطات عن والدة رضيعة عُثر عليها في دورة مياه في المطار بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر.

وأفادت الحكومة أنه "تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني "أبدى أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات"، بحسب البيان.

وأعلنت نيوزيلندا في وقت متأخر الخميس أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللواتي تم إخضاعهن للفحوص، واصفة الإجراءات بأنها "غير مقبولة بتاتا".

ووقعت الحادثة مطلع تشرين الاول/أكتوبر لكن لم يُعلن عنها إلا الأسبوع الجاري عندما كشفت عنها مسافرات أستراليات.

وقالت أستراليا إن 13 من مواطناتها خضعن للفحوص "المروعة" بينما أشارت بريطانيا إلى أنها تقدّم الدعم لامرأتين على خلفية الحادثة. وعلمت فرانس برس كذلك أن فرنسية كانت بين النساء اللواتي خضعن للفحص.

© 2020 AFP