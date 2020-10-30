ميلانيا ترامب سيدة أولى غامضة لكن مؤثرة

برندان سميالوفسكي ا ف ب/AFP

ميلانيا ترامب تستمع الى الرئيس دونالد ترامب في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2020 في ماريلاند.

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واشنطن (أ ف ب)

بدت ميلانيا ترامب الغامضة والمتحفظة دائما مترددة في أداء دورها الكامل "كسيدة أولى". وفي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، يمكن أن تبقى عارضة الأزياء السلوفينية السابقة وأول زوجة من أصل أجنبي لرئيس أميركي منذ نحو قرنين، لمدة أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض.

تهب ميلانيا لدعم زوجها في كل مرة يكون بحاجة فيها لذلك، لكن حقيقة حقيقة ما يدور في خلد الزوجة الثالثة لدونالد ترامب التي نالت الجنسية الأميركية في عام 2006 كان على الدوام موضع تكهنات.

تدور التساؤلات: هل تشاطر أفكار زوجها، هل هي سعيدة في زواجها ودورها كسيدة أولى؟ فقد رفعت لافتات وأطلق وسم "فري ميلانيا" (حرروا ميلانيا) قبل عدة سنوات خلال تظاهرات او على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن ميلانيا ترامب (50 عاما)، ذات النظرة الثاقبة يبدو انها غير متأثرة بذلك.

تقول كايت بينيت الصحافية في شبكة "سي أن أن" في كتاب نشر السنة الماضية إن السيدة الأميركية الأولى "أكثر قوة وتأثيرا لدى زوجها" مما يعتقد المراقبون، ورسمت عنها صورة امرأة قوية ومستقلة.

- الحلم الأميركي -

ولدت ميلانيا نافس في سلوفينيا وغادرت بلادها الى ميلانو ثم باريس على أمل متابعة عملها كعارضة أزياء. وحملتها مسيرتها المهنية الى الولايات المتحدة عام 1996 حيث التقت دونالد ترامب بعد سنتين وتزوجته في 2005. ولديهما ابن يدعى بارون ويبلغ حاليا 14 عاما.

مغامرتها الأميركية قادتها الى المقر الرئاسي الأشهر في العالم، وأتاحت لها أن تعيش حياة مشاهير باذخة متنقلة بين برج ترامب الفخم المطل على سنترال بارك في نيويوك ومنازل زوجها الأخرى في فلوريدا.

في البداية لم تكن ميلانيا ترامب متحمسة لفكرة تولي ترامب الرئاسة، وروى قطب العقارات السابق في حديث لواشنطن بوست "لقد قالت: +لدينا حياة جميلة جدا، لماذا تريد القيام بذلك+؟".

وأصبحت في نهاية المطاف أول زوجة لرئيس أميركي مولودة خارج الولايات المتحدة منذ حوالى عقدين.

- "رسالة مبطنة"-

غالبا ما اضطر هؤلاء الذين يلاحقونها الى تفسير كلمة او بادرة او حتى طريقة لبسها. مثلما حدث في عام 2018، أثناء زيارة للأطفال المهاجرين على الحدود مع المكسيك حين ارتدت سترة عليها الرسالة التالية: "أنا حقا لا أبالي، وأنتم؟".

هل كانت تستهدف برسالتها تلك الجمهور أو زوجها؟ أكدت الناطقة باسمها "لا توجد رسالة مبطنة" لكن ميلانيا ترامب قالت في وقت لاحق عكس ذلك.

وفي مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" قالت "ارتديت السترة من أجل وسائل الإعلام اليسارية التي تنتقدني، وأريد أن أظهر لهم أنني لا أهتم. وان هذا لن يمنعني من فعل ما أعتقد أنه صحيح".

لكن في كل مرة تتحدث فيها علنا لا تكون الأصداء دائما كما المبتغى.

فخطابها أمام مؤتمر الحزب الجمهوري عام 2016 كان موضع استهزاء والسبب هو انه وردت فيه مقاطع مأخوذة بالكامل من خطاب سبق أن القته السيدة الاولى السابقة ميشيل اوباما.

كما ان حملتها ضد التحرش "بي بيست" لاقى انتقادات واسعة حيث سخر كثيرون من اختيارها لهذا الموضوع في حين ان زوجها معروف بانه يمطر خصومه بأوصاف غير لائقة كثيرا.

- "موجودة" -

قبل عامين قالت إن أصعب ما تواجهه في دورها الجديد هو "الانتهازيون الذين يستخدمون اسمي الأول أو اسم عائلتي من أجل مصالحهم، من الكوميديين إلى الصحافيين أو مؤلفي الكتب".

وقالت "هذا لا يجرح مشاعري" لكن "المشكلة أنهم يكتبون القصة وهي غير صحيحة".

خلال حملة إعادة انتخاب زوجها، لم تظهر ميلانيا ترامب التي أصيبت مثل زوجها بفيروس كورونا المستجد، في الكثير من المناسبات.

لكنها عقدت أول تجمع انتخابي بمفردها قبل اسبوع تماما من انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر وستطل أيضا في نهاية الأسبوع.

وقالت السيدة الأولى الثلاثاء وسط ضحك الحضور "أنا لا أوافق على الدوام مع الطريقة التي يعبر من خلالها عن الأمور" لكن "دونالد مقاتل، يحب هذا البلد ويقاتل من أجلكم كل يوم".

والخميس وفي حدث نادر ظهرت ميلانيا الى جانب زوجها في فلوريدا. وقالت "الادلاء بصوت للرئيس ترامب هو الادلاء بصوت من أجل أميركا أفضل".

وتقول كاثرين جيليسون استاذة التاريخ في جامعة أوهايو "في كل مرة يحتاج إليها في بادرة دعم قوية، تكون موجودة".

ايبا-ست/نور/لين

© 2020 AFP