نيوزيلندية بين مسافرات خضعن قسريا لفحص نسائي في مطار الدوحة

باسكال بافاني ا ف ب/ارشيف

طائرة ايرباص إيه350 تابعة للخطوط القطرية بعد إقلاعها من مطار تولوز بلانياك بفرنسا في 27 أيلول/سبتمبر 2019

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ويلينغتون (أ ف ب)

كشفت نيوزيلندا أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللواتي خضعن لفحوص نسائية قسرية في مطار الدوحة، مؤكدة أن هذه الأعمال "غير مقبولة على الإطلاق".

وقالت وزارة الخارجية في بيان مساء الخميس "كنا قلقين جدا بعدما علمنا أن مواطنة نيوزيلندية كانت معنية بالحادث المروع الذي تعرضت له مسافرات على رحلات تابعة للخطوط الجوية القطرية".

وأضاف عن هذه القضية التي أثارت غضب أستراليا أيضا أن "هذا العمل غير مقبول على الإطلاق".

وفي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، أنزل الأمن القطري في مطار الدوحة راكبات من إحدى الرحلات المتجهة إلى سيدني وأجبروهن على الخضوع لفحوص نسائية.

وقالت قطر إن ذلك الحادث كان في إطار محاول لتحديد ما إذا كان أي منهن قد أنجبت أخيرا بعد اكتشاف طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تمّ وضعه تحت القمامة في سلّة للمهملات داخل مطار حمد الدولي في ما بدا أنه "محاولة قتل".

© 2020 AFP