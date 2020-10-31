الدوري الأميركي للمحترفين: سيلاس مدربا جديدا لروكتس (رسمي)

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن نادي هيوستن روكتس الجمعة تعاقده مع ستيفن سيلاس، المدرب المساعد السابق لدالاس مافريكس، ليقوده في الموسم المقبل من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بدلا من مايك دانتوني الذي ترك الفريق الشهر الماضي بعد خيبة الأمل في الادوار الاقصائية.

وهذا العقد الاول لسيلاس (46 عاما) كمدرب في دوري "أن بي ايه"، وذلك بعد 20 سنة أمضاها في مواقع فنية مختلفة كمدرب مساعد أو كشّاف مع أندية نيواورليانز، كليفلاند، واشنطن، غولدن ستايت وتشارلوت.

قال مالك روكتس تيلمان فيرتيتا "هذه فرصة مستحقة منذ فترة بعيدة ونحن سعداء للحصول عليه كمدرب معنا".

ورأى مدير عام النادي رافايل ستون ان عمل سيلاس مع مافريكس الذي يملك أعلى معدل هجومي في موسم 2019-2010، جعل الكفة تميل في مصلحته "نجاح المدرب سيلاس مع دالاس الموسم الماضي، عزّز فكرة جهوزيته أكثر من أي وقت مضى ليقود فريقه الخاص".

تابع "نقاط قوة لاعبينا الأساسيين مناسبة تماما لنظام وإيديولوجية سيلاس، واتطلع للعمل معه لتعزيز قوة تشكيلتنا".

وسيخلف سيلاس، نجل اللاعب والمدرب السابق بول سيلاس المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات، دانتوني الذي رغب بانهاء مشواره مع روكتس بعد خمسة مواسم على رأس إدارته الفنية.

قال سيلاس في بيان "شكّلت كرة السلة جزءا كبيرا من حياتي منذ ولادتي وهذه هي اللحظة التي سعيت لها".

تابع سيلاس الذي ساعد ريك كارلايل في الموسمين الماضيين "كنت محظوظا لتدريب بعض اللاعبين العظماء خلال مسيرتي وانا متشوّق للعمل مع هذا الفريق الموهوب للبناء على النجاح الذي تحقق سابقا".

وتحت اشراف دانتوني، كان روكتس مع نجمه جيمس هاردن منافسا مستمرا على لقب المنطقة الغربية، لكنه لم يبلغ النهائي بخسارته في نصف النهائي المنطقة أعوام 2017 و2019 و2020 والنهائي في 2018.

© 2020 AFP