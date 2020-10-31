بطولة السعودية: حمدالله ينضم إلى المصابين بكورونا في النصر

مصطفى أبو مونس ا ف ب

كان حمدالله في تشكيلة النصر التي بلغت نصف نهائي دوري ابطال اسيا في الدوحة

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الرياض (أ ف ب)

ضرب فيروس كورونا المستجد أروقة نادي النصر السعودي لكرة القدم بقوة، حيث كان اخر المصابين به هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وتأكد غياب حمدالله (29 عاما) الى جانب اللاعبين وليد عبد الله ويحيى الشهري وعبد العزيز الدوسري وعبدالله الخيبري عن مواجهة الشباب الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري.

وأعلن حمدالله عن اصابته بالفيروس عبر حسابه على تويتر "تأكدت إصابتي بكورونا لله الحمد والشكر، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم".

وجاء ذلك بعد مشاركته مع فريقه الثلاثاء الماضي أمام الأهلي، في نصف نهائي كأس ملك السعودية.

ويمر النصر بمرحلة صعبة، عقب الخسارتين اللتين تلقاهما أمام الفتح والتعاون في انطلاقة منافسات الدوري. وتأمل جماهيره في تحقيق الفوز على الشباب من أجل العودة الى المسار الصحيح.

ويخوض النصر مباراتين امام الشباب والقادسية، ثم تتوقف المسابقات المحلية افساحا بالمجال امام فترة التوقف الدولية، قبل ان تعود عجلة الدوري للدوران في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

© 2020 AFP