جائزة ايميليا رومانيا الكبرى: بوتاس ينتزع الانطلاق من هاميلتون في اللفة الاخيرة

لوكا برونو تصوير مشترك/ا ف ب

سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس محتفلا بعد انتزاعه المركز الاول في التجارب الرسمية لسباق جائزة ايميليا رومانيا الكبرى على حلبة ايمولا. 31 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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ايمولا (إيطاليا) (أ ف ب)

انتزع الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) افضلية الانطلاق من المركز الاول في جائزة ايميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد من زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات، في اللفة الاخيرة من التجارب الرسمية السبت على حلبة ايمولا الايطالية.

وهي المرة الرابعة ينطلق فيها بوتاس من المركز الاول هذا الموسم والـ15 في مسيرته، متقدما بفارق عشر من الثانية عن هاميلتون الذي يتقدمه بفارق 77 نقطة في صدارة ترتيب بطولة العالم.

وهي المرة الاولى تستضيف فيها حلبة ايمولا احد سباقات فورمولا منذ عام 2006 بعد ان استضافت 27 سباقا تواليا منذ عام 1980.

ويُعدّ الفنلندي كيمي رايكونن (41 عاما) الوحيد من السائقين الحاليين في بطولة العالم الحالية، الذين شاركوا في احد السباقات الرسمية على هذه الحلبة الشهيرة التي تخللتها نهاية اسبوع مأساوية في 30 نيسان/ابريل والاول من ايار/مايو عام 1994 لانها شهدت مقتل النمسوي رولاند راتسنبرغر في التجارب والبرازيلي الاسطورة ايرتون سينا خلال السباق.

وسيكون فريق مرسيدس مرشحا لانتزاع لقب الصانعين في السباق الايطالي ويحتاج الى ان يحتل احد سائقيه المركز الرابع فقط لكي يتوج للمرة السابعة تواليا في هذه الفئة.

ويتصدر مرسيدس الترتيب مع 435 نقطة مقابل 226 لريد بول رايسينغ هوندا و126 لرايسينغ بوينت، فيما يحتل فيراري العريق مركزا سادسا مخيبا علما بان معدل سائقي مرسيدس يبلغ 36 نقطة في السباق الواحد هذا الموسم.

وقال بوتاس "ليس من السهل دائما الحصول على المركز الاول في الانطلاق لكني استمتعت كثيرا على الحلبة".

وتابع "كنت مدركا ضرورة تحسين توقيتي في اللفة الاخيرة ونجحت في ذلك".

واشاد هاميلتون بزميله بقوله "قام فالتيري بعمل رائع في حين حققت انا لفة سيئة. لا يمكن ان تقوم بكل شيء بشكل صحيح في كل مرة".

أما الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول الذي سينطلق من المركز الثالث فعلق على نتيجته بقوله "كانت الامور معقدة بعض الشيء لكن احتلال المركز الثالث ليس سيئا مع اني كنت اتوقع ان اكون اقرب الى تواقيت مرسيدس".

وسيقام السباق وراء ابواب موصدة، بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا في إيطاليا بقرار من السلطات المحلية.

وكانت الحلبة قد استعدت لاستقبال 13 ألف متفرج في كل يوم، بيد أن القرار الاخير أغضب مدير الحلبة أومبرتو سالفاتيكو إيستنزي "هذا متأخر، قبل أربعة أيام من الحدث، ما يترك لنا وقتا ضيقا لابلاغ الناس".

وسيكون هذا السباق الثالث يقام في إيطاليا هذا الموسم، بعد جائزتي إيطاليا الكبرى وتوسكانا.

© 2020 AFP