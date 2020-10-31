فورمولا واحد: مشروع روزنامة من 23 سباقا لموسم 2021 بينها جولة سعودية

رودي كاريتسيفولي تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

قد تلجأ فرق الفورمولا واحد الى اعتماد فريقين من الميكانيكيين بحال توسيع الروزنامة إلى 23 سباقا في 2021

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إيمولا (إيطاليا) (أ ف ب)

كشف منظمو بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد الجمعة عن مشروع روزنامة من 23 جولة قياسية لموسم 2021، بينها سباق في المملكة العربية السعودية.

وكان الرقم القياسي السابق لموسم واحد 21 سباقا، فيما كان من المقرر إقامة 22 سباقا في 2020 قبل تقليصها إلى 17 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الروزنامة عن مجموعة من ثلاثة سباقات على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، وهو أمر من المرجح أن يدفع الفرق إلى توسيع أفرادها.

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول "ستشكّل عملا ضخما للميكانيكيين. نتحدث عن 23 اسبوعا بعيدا عن المنزل. نقترب من نقطة التشبّع بحيث قد نحتاج إلى فريقين".

وفيما يضطر السائقون للتواجد في كل سباق، تفكّر بعض الفرق بالتناوب بين الميكانيكيين.

قال سايمون روبرتس مدير فريق وليامس "نأمل في إقامة نظام تناوب، بحيث لا يضطر أي شخص للذهاب إلى جميع السباقات".

© 2020 AFP