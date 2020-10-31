قتيلان في انفجار أنبوبي نفط وغاز في العراق

السكندر نيمينوف ا ف ب/ارشيف

صورة ملتقطة في 21 أيار/مايو 2019 تظهر أنابيبب غاز في شبه جزيرة يامال في الدائرة القطبية

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بغداد (أ ف ب)

وقع انفجار بأنبوب لنقل الغاز في محافظة المثنى في جنوب العراق السبت، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة نحو 28 شخصاً بجروح، بعدما تسبب تفجير استهدف انبوب نفط بوقف إقليم كردستان تصدير النفط نحو تركيا، على ما أعلنت السلطات العراقية والكردية.

وتسبب انفجار السبت بأنبوب غاز في المثنى بـ"مقتل طفلين وإصابة 28 شخصاً بجروح"، كما ذكرت وكالة الأنباء العرقية الرسمية.

ولم تعرف بعد أسباب هذا الانفجار، فيما طلب محافظ المثنى أحمد منفي تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، وفق الوكالة الرسمية.

ويأتي ذلك فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان مساء الجمعة عن تعرض أنبوب نفط الإقليم لتفجير "إرهابي" الأربعاء الماضي، بحسب السلطات الكردية، ما تسبب بإيقاف عملية تصدير النفط من الإقليم نحو منطقة جيهان التركية.

ولم توضح السلطات ما إذا كان التفجير وقع على الأراضي العراقية أو الأراضي التركية.

ويعتبر إقليم كردستان وأنقرة حزب العمال الكردستاني الناشط في تركيا، مجموعة "إرهابية".

وتبلغ سعة الأنبوب الذي بنته السلطات الكردية 600 ألف برميل في اليوم، لكن الإقليم لا يصدر حالياً إلا ما معدله 300 ألف برميل في اليوم بموجب اتفاق تخفيض الإنتاج الذي اتفق عليه في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

ويعتمد الاقتصاد العراقي، ثاني أكبر منتج للنفط في المنظمة، بشكل كبير على الذهب الأسود.

ومن شأن التوقف الموقت لنقل النفط عبر الأنبوب الواصل إلى جيهان التركية أن يحرم البلاد من عائدات مالية هامة، خصوصاً وأن النفط يؤمن أكثر من 90% من العائدات العامة في العراق.

© 2020 AFP