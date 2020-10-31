واشنطن تتحصن قبل أيام من الانتخابات خشية وقوع أعمال عنف

اندرو كاباليرو-رينولدز ا ف ب/AFP

رجل يركب ألواحا خشبية لحماية مبنى من أعمال عنف محتملة يوم الانتخابات الاميركية في واشنطن في 30 تشرين الاول/اكتوبر 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

وسط ضجيج أصوات المطارق وأعمال تركيب قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تعمل متاجر عدة في وسط واشنطن على تحصين واجهاتها بألواح خشبية خوفا من حصول تظاهرات تتطور الى أعمال عنف في يوم الاقتراع أو بعده.

في وسط المدينة، في نهاية الأسبوع تتناوب فرق من العمال في انحاء الشارع في محيط مباني المكاتب "داون تاون دي سي"، في مؤشر على التوتر السائد في كل انحاء البلاد مع اقتراب الانتخابات.

في حال تقارب النتائج بشكل كبير او تأخرها، يخشى البعض حصول سيناريوهات كارثية يقوم فيها أنصار المرشحين بالنزول الى الشارع او حتى حمل السلاح.

ولم تكن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطمئنة عندما رفض مرات عدة أن يقول بوضوح إنه سيسلم السلطة بشكل سلمي في حال هزيمته في الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

- "الوقاية خير من العلاج"-

يقول شون أنغر وهو مدير ورشة لشركة من ماريلاند توظف حوالى ستين شخصا ، إنه عمل على تحصين ما لا يقل عن عشرين مبنى في الأيام القليلة الماضية، في خدمة تكلف بضعة آلاف من الدولارات.

ويضيف بينما كان يقف على مسافة قريبة من زملائه الذين يسمرون الألواح الكبيرة المقطوعة في مكانها. "فعلنا هذا أثناء أعمال الشغب قبل بضعة أشهر".

هذه الشوارع المغلقة تعيد الى سكان واشنطن ذكرى حزينة: فقد اتخذت إجراءات الحماية نفسها في الربيع خلال التظاهرات الكبرى المناهضة للعنصرية التي تخلل بعضها أعمال عنف ونهب. وانسحب كثيرون من المكان قبل بضعة أسابيع فقط.

يقول كوستا أباتزيس وهو صاحب متجر لبيع الملابس الرجالية يقع على بعد مبنى واحد من البيت الأبيض "كسرت لدينا واجهة في أول ليلة من التظاهرات وحصلت أضرار في كل الشارع".

ويضيف أمام الألواح الخشبية البنية اللون الكبيرة "أكره أن أرى ذلك، لكن هذا أفضل من الاضطرار بالقيام بأي عملية استبدال" واجهة مرورا بشركة التأمين.

من جهته يشتكي ألكسندر بروفنزانو وهو صاحب صالون لتصفيف الشعر قريب، قائلا "أبقينا الألواح لمدة شهرين". واضاف "الآن سأبقيها حتى كانون الثاني/يناير موعد تنصيب (الرئيس) ستكون على هذه الحال خلال فترة الأعياد".

وتابع آسفا "من الصعب جدا العمل في هذه الظروف، لا يمكن حتى رؤية إسم الصالون". مع ذلك "الوقاية خير من العلاج" كما يقول.

- تقنيات منع التصعيد-

أعلنت شرطة العاصمة إغلاق شوارع في منطقة واسعة جدا بمحيط البيت الابيض في الثالث و الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال رئيس بلدية واشنطن مورييل بوسر خلال مؤتمر صحافي الخميس "نعلم أن بعض الاشخاص يرغبون في نشر الفوضى والارتباك"، موضحا أنه "ليس لدينا معلومات محددة حول هذا الموضوع لكننا جاهزون لضمان أمن المدينة".

وأعلنت عدة منظمات من الآن عزمها على تنظيم تجمعات. إحداها "أغلقوا دي سي" (شات داون دي سي) قدمت طلبا للحصول على إذن لجمع ما يصل الى عشرة آلاف شخص في "ساحة حياة السود تهم" أمام البيت الابيض مساء 3 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن المرتقب بث الموسيقى والقاء خطب مع نصب شاشة كبيرة تبث النتائج.

لكن المنظمة أقامت أيضا تدريبا لأعضائها تحسباً لوقوع صدامات محتملة: كيفية التفاعل مع الشرطة ومجموعات أخرى من المتظاهرين وتقنيات منع التصعيد.

وصرحت هوب نير المسؤولة الإعلامية لدى "أغلقوا دي سي" لوكالة فرانس برس "نحن نستعد منذ فترة طويلة" مضيفة "للأسف نحن على استعداد لمواجهة المخاطر لأننا ندرك أهمية هذه اللحظة".

© 2020 AFP