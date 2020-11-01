إسرائيل تبدأ تجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا

أحمد غرابلي ا ف ب

مسعفون يعملون مع خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" يرتدون ملابس واقية من فيروس كورونا يقفون بجانب سيارة اسعاف خارج مستشفى هداسا عين كارم في القدس في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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القدس (أ ف ب)

بدأت إسرائيل الأحد التجارب السريرية على لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا، بالتزامن مع تخفيف الحكومة قيود الإغلاق الشامل الثاني لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للصحافيين من مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب، "يمكننا أن نرى الضوء في نهاية النفق".

وكان نتانياهو قد كلف في وقت سابق المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية تطوير لقاح ضد الفيروس.

والأحد، حصل متطوعان في كل من مستشفى شيبا ومستشفى هداسا في القدس على اللقاح.

وفي بيان لمستشفى هداسا، شجع المتطوع أنير أوتولينغي (34 عاما) أكبر عدد من الأشخاص على التطوع.

وستختبر إسرائيل اللقاح في البداية على 80 شخصا، ومن ثم على 980 شخصا في المرحلة الثانية، ليرتفع العدد في المرحلة النهائية إلى 25 ألف شخص.

ومن المقرر الوصول إلى المرحلة النهائية من الاختبارات في نيسان/أبريل أو أيار/مايو المقبلين.

ويعتبر اللقاح الإسرائيلي واحدا من نحو 40 لقاحا يتم اختبارها في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ووصلت عشرة لقاحات إلى مراحل متقدمة، إذ يتم قياس فعالية اللقاح على نطاق واسع من خلال عشرات آلاف المتطوعين.

وتزامنت تجربة إسرائيل للقاح مع تخفيف قيود الإغلاق الشامل الثاني منذ بدء تفشي فيروس كورونا، إذ سمح لطلاب المدارس الابتدائية بالعودة إلى مقاعد الدراسة.

وخلال الإغلاق، انخفضت أعداد الإصابات في إسرائيل إلى أقل من ألف إصابة يوميا.

وأحصت إسرائيل أكثر من 314 ألف إصابة بالفيروس بينها 2541 وفاة.

© 2020 AFP