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الحزب الحاكم في جورجيا يتصدر الانتخابات حسب النتائج الأولية والمعارضة ترفض

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أنصار حزب الحركة الوطنية الموحدة المعارض في تجمع في العاصمة الجورجية تبيليسي في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2020
أنصار حزب الحركة الوطنية الموحدة المعارض في تجمع في العاصمة الجورجية تبيليسي في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2020 فانو شلاموف اف ب
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تبليسي (أ ف ب)

يتقدم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يتقدم بفارق ضئيل على منافسيه في الانتخابات التشريعية في جورجيا حسب النتائج الأولية التي نشرت الأحد ورفضتها معظم أحزاب المعارضة.

وتفيد هذه النتائج أن "الحلم الجورجي" حصل بعد أكثر من 58 بالمئة من الأصوات، على 49,32 بالمئة من الأصوات مقابل 44,47 بالمئة للمعارضة.

وقال الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي زعيم المعارضة إن الحزب الحاكم "يزور بشكل كبير نتائج الانتخابات".

وأعلن ساكاشفيلي عن "تعبئة كبيرة للدفاع عن الاقتراع".

© 2020 AFP

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