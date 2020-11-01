بطولة إنكلترا: ساوثمبتون يواصل صحوته ويحلق الخسارة الثانية بأستون فيلا

مايكل ستيلي تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم ساوثمبتون داني إينغز (وسط) يحتفل بالهدف الرابع في مرمى أستون فيلا في الدوري الإنكليزي في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

واصل ساوثمبتون صحوته وألحق الخسارة الثانية على التوالي بمضيفه أستون فيلا عندما تغلب عليه 4-3 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي في كرة القدم.

وحسم ساوثمبتون نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية تناوب عليها الدنماركي يانيك فيشترغراد (20) وجيمس وورد (33 و45).

وعزز الضيوف تقدمه بهدف رابع مطلع الشوط الثاني سجله داني إينغز (58) رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في المركز الرابع على لائحة الهدافين، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الشرف بواسطة تايرون مينغس (62).

وسجل أصحاب الأرض هدفين في الوقت بدل الضائع الأول عبر أولي واتكينز (90+3 من ركلة جزاء) والثاني عبر جاك غريليتش (90+7) لم يكونا كافيين لتفادي الخسارة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لساوثمبتون والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة بعد هزيمتيه في المباراتين الافتتاحيتين فرفع رصيده غلى 13 نقطة وصعد إلى المركز الثالث بفارق الاهداف خلف ايفرتون الذي يحل ضيفا على نيوكاسل لاحقا، وبالفارق ذاته أمام ولفرهامبتون الفائز على ضيفه كريستال بالاس 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة.

في المقابل، مني استون فيلا بخسارته الثانية على التوالي بعد أربع انتصارات متتالية فتجمد رصيده عند 12 نقطة وتراجع إلى المركز السادس مؤقتا.

ويلعب لاحقا أيضا مانشستر يونايتد مع أرسنال، وتوتنهام مع برايتون.

وتختتم المرحلة غدا الإثنين بلقاءي فولهام مع وست بروميتش ألبيون، وليدز يونايتد مع ليستر سيتي.

© 2020 AFP