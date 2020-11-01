بطولة إيطاليا: إبراهيموفيتش يعيد ميلان إلى سكة الانتصارات المحلية

أندرياس سولارو ا ف ب/ا ف ب

مهاجم ميلان العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لحظة تسجيله هدف الفوز في مرمى اودينيزي بتسديدة اكروباتية في الدوري الايطالي في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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روما (أ ف ب)

أعاد العملاق السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان إلى سكة الانتصارات المحلية عندما قاده إلى الفوز على مضيفه اودينيزي 2-1 الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وصنع إبراهيموفيتش (39 عاما) الهدف الأول لفريقه عندما مرر كرة إلى الدولي العاجي فرانك كيسيي (18)، ثم سجل هف الفوز في الدقيقة 83، فيما سجل الارجنتيني رودريغو دي بول هدف الشرف لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (83).

ورفع إبراهيموفيتش غلته التهديفية هذا الموسم إلى سبعة أهداف فعزز صدارته لائحة الهدافين في رابع مباراة له هذا الموسم مع فريقه حيث غاب عن المباراتين الافتتاحيتين بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يهز فيها إبراهيموفيتش الشباك بعد ثلاث ثنائيات متتالية في مرمى بولونيا وإنتر ميلان وروما.

وعوض ميلان سقوطه في فخ التعادل على ارضه امام روما 3-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الخامس دون خسارة هذا الموسم وعزز موقعه في الصدارة برصيد 16 نقطة بفارق أربع نقاط أمام أتالانتا الثاني مؤقتا بفوزه على مضيفه كروتوني 2-1 السبت في افتتاح المرحلة بانتظار قمة المطاردين المباشرين نابولي وساسوولو المقررة لاحقا.

وشهدت تشكيلة ميلان عودة حارس مرماه الدولي جانلويجي دوناروما بعد تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا المستجد على غرار وافده الجديد الدولي النروجي الواعد وينس بيتر هاوغي الذي جلس على مقاعد البدلاء.

وكان ميلان الطرف الافضل وصاحب الاستحواذ على الكرة وبحث منذ البداية عن التسجيل وكان له ما أراد في الدقيقة الثامنة عشرة عبر لاعب وسطه كيسييه عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من إبراهيموفيتش (38 عاما) داخل المنطقة فسددها بيمناه قوية في سقف العارضة وعانقت شباك الحارس الارجنتيني خوان موسو (18).

وكاد إبراهيموفيتش يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس بقبضتي يديه (38).

وحصل اودينيزي على ركلة جزاء اثر عرقلة الأرجنتيني إغناسيو بوسيتو داخل المنطقة من القائد أليسيو رومانيولي فانبرى لها مواطنه دي بول قوية بيمناه على يمين دوناروما (48).

ودفع مدرب ميلان ستيفانو بيولي بالإسباني المغربي الأصل ابراهيم دياز وساندرو تونالي مكان البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس والجزائري اسماعيل بناصر (57) لتنشيط خطي الهجوم والوسط، قبل أن يشرك الكرواتي أنتي ريبيتش مكان البرتغالي رافايل لياو (71).

ونجح إبراهيموفيتش في تسجيل هدف الفوز بتسديدة أكروباتية من مساة قريبة مستغلا كرة خاطئة حاول المدافع الفرنسي سيباستيان دي مايو إبعادها من باب المرمى (83).

ويلعب لاجقا أيضا سبيتسيا مع يوفنتوس، وتورينو مع لاتسيو، وروما مع فيورنتينا، وسمبدوريا مع جنوى.

وتختتم المرحلة غدا الإثنين بلقاء فيرونا مع بينيفينتو.

© 2020 AFP