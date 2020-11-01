بطولة فرنسا: مونبلييه يضمد جراحه ويزيد محن سانت إتيان

فيليب ديماز ا ف ب/ا ف ب

مهاجم مونبلييه الانكليزي ستيفي مافيديدي يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى سانت إتيان (1-صفر) في الدوري الفرنسي في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

ضمَّد مونبلييه جراحه وزاد محن مضيفه سانت إتيان عندما تغلب عليه 1-صفر الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

ويدين مونبلييه بفوزه الرابع هذا الموسم والأول في مبارياته الخمس الأخيرة إلى مهاجمه الإنكليزي الواعد ستيفي مافيديدي (22 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة عشرة.

وأوقف مونبلييه نزيف النقاط بعد تعادلين وخسارتين متتاليتين على أرضه اخرها كانت مذلة أمام ضيفه رينس برباعية نظيفة في المرحلة الماضية، فكسب ثلاث نقاط ثمينة وارتقى إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 14 نقطة بفارق الاهداف أمام نيس الذي يحل ضيفا على أنجيه لاحقا.

وعمق مونبلييه جراح سانت إتيان وألحق به الخسارة الخامسة على التوالي مؤكدا التراجع الرهيب لمضيفه الذي استهل الموسم بقوة عندما حقق ثلاثة انتصارات متتالية على لوريان وستراسبورغ ومرسيليا، وعاد بتعادل ثمين من أرض نانت، قبل أن يتعرض لهزائمه المتتالية.

وتراجع سانت إتيان إلى المركز الثالث عشر.

ويلعب لاحقا أيضا رينس مع ستراسبورغ، ونيم مع متز، وديجون مع لوريان، وموناكو مع بوردو، وليل مع ليون.

وتأجلت مباراة مرسيليا مع ضيفه لنس الى موعد لاحق بسبب اصابة أكثر من عشرة لاعبين في صفوف الأخير بفيروس كورونا المستجد.

بور-م م

© 2020 AFP