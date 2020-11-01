جائزة إيميليا رومانيا الكبرى: ثنائية هاميلتون وبوتاس تضمن اللقب السابع تواليا لمرسيدس

لوكا برونو تصوير مشترك/ا ف ب

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون لحظة اجتيازه خط النهاية في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى على حبلة ايمولا في بطولة العالم للفورمولا واحد في الاول من تشرين لاأول/أكتوبر 2020.

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إيمولا (إيطاليا) (أ ف ب)

تابع البريطاني لويس هاميلتون سيطرته على بطولة العالم للفورمولا واحد بإحرازه المركز الأول في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، المرحلة الثالثة عشرة، الاحد على حلبة إيمولا امام زميله فالتيري بوتاس ليقودا فريقهما مرسيدس الى اللقب السابع تواليا.

وهو الفوز الرابع على التوالي لهاميلتون والتاسع هذا الموسم بعد ستيريا في النمسا والمجر وبريطانيا واسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الايطالية وايفل الالمانية والبرتغال، والـ93 في مسيرته الاحترافية.

وحقق فريق مرسيدس فوزه الحادي عشر في 13 سباقا حتى الان هذا الموسم والـ113 في تاريخه فضمن لقب الصانعين للمرة السابعة على التوالي وهو رقم قياسي، كان بحاجة إلى 11 نقطة فقط لتحقيقه، لكنه أكده بثنائيته الخامسة هذا الموسم بعد ستيريا وبلجيكا وتوشكانا والبرتغال.

واستفاد ثنائي مرسيدس من خروج سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن من اللفة 51 عندما انفجر الاطار الخلفي الأيمن لسيارته حيث كان يحتل المركز الثاني خلف هاميلتون وأمام بوتاس.

وحل سائق رينو الاسترالي دانيال ريكياردو ثالثا في السباق الذي أقيم للمرة الأولى على حلبة ايمولا منذ عام 2006 بعد ان استضافت 27 سباقا تواليا منذ عام 1980.

وعزز هاميلتون الذي دخل السباق منتشيا بتحطيمه الرقم القياسي في عدد الانتصارات في الفورمولا واحد والذي كان يتقاسمه مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر الاحد الماضي، صدارته في الترتيب العام بعدما رفع رصيده الى 288 نقطة وبات تحطيمه لرقم قياسي آخر لـ"شومي" في عدد الالقاب العالمية (7) مسألة وقت ليس إلا.

وبات هاميلتون يتقدم بفارق 85 نقطة عن زميله بوتاس قبل أربع سباقات على نهاية الموسم، فيما تجمد رصيد فيرشتابن عند 162 نقطة في المركز الثالث.

وفرض هاميلتون استراتيجيته على فريقه عندما فضل عدم الدخول المبكر إلى المرآب مفضلا استغلال دخول منافسيه والمضي قدما أكثر لفات ممكنة طالما إطاراته كانت جيدة وتحديدا منذ دخول زميله بوتاس الذي كان أول المنطلقين، الى المرآب في اللفة 20.

وأصاب هاميلتون في استراتيجيته وخدمته أيضا ظروف السباق عندما دخلت سيارة الامان الافتراضية في اللفة 31 بعد خروج سيارة سائق رينو الفرنسي استيبان اوكون عن الحلبة، فاستغل البريطاني الموقف ودخل الى المرآب حيث كان قريبا منه وخرج في الصدارة امام بوتاس وفيرشتابن.

واشتدت المنافسة بين بوتاس وفيرشتابن على المركز الثاني ونجح الأخير بانتزاع الوصافة بطريقة رائعة في اللفة 43، لكنه تلقى ضربة موجعة عندما انفجر الاطار الخلفي الأيمن لسيارته في اللفة 51 ليخرج عن الحلبة ويضطر الى الاسنحاب.

© 2020 AFP