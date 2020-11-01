جائزة إيميليا رومانيا الكبرى: ثنائية هاميلتون وبوتاس تضمن اللقب السابع تواليا لمرسيدس

لوكا برونو تصوير مشترك/ا ف ب

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون لحظة اجتيازه خط النهاية في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى على حبلة ايمولا في بطولة العالم للفورمولا واحد في الاول من تشرين لاأول/أكتوبر 2020.

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إيمولا (إيطاليا) (أ ف ب)

تابع البريطاني لويس هاميلتون سيطرته على بطولة العالم للفورمولا واحد بإحرازه المركز الأول في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، المرحلة الثالثة عشرة، الاحد على حلبة إيمولا امام زميله الفنلندي فالتيري بوتاس ليقودا فريقهما مرسيدس الى اللقب السابع تواليا.

وهو الفوز الرابع على التوالي لهاميلتون والتاسع هذا الموسم بعد ستيريا في النمسا والمجر وبريطانيا واسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الايطالية وايفل الالمانية والبرتغال، والـ93 في مسيرته الاحترافية.

- "يا له من إنجاز رائع" -

وحقق فريق مرسيدس فوزه الحادي عشر في 13 سباقا حتى الان هذا الموسم والـ113 في تاريخه، فضمن لقب الصانعين للمرة السابعة على التوالي وهو رقم قياسي.

وكان الفريق الألماني بحاجة إلى 11 نقطة فقط لتحقيق لحسم لقب الصانعين، لكنه نال الأحد نقاط المركزين الأول والثاني ونقطة أسرع لفة التي حققها هاميلتون، رافعا ثنائياته هذا الموسم الى خمسة بعد ستيريا وبلجيكا وتوسكانا والبرتغال.

وعزز مرسيدس موقعه في صدارة ترتيب الصانعين برصيد 479 نقطة مقابل 226 نقطة لريد بول و135 نقطة لرينو.

واستفاد ثنائي مرسيدس من خروج سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن من اللفة 51 عندما انفجر الاطار الخلفي الأيمن لسيارته حيث كان يحتل المركز الثاني خلف هاميلتون وأمام بوتاس.

وحل سائق رينو الاسترالي دانيال ريكياردو ثالثا في السباق الذي أقيم للمرة الأولى على حلبة ايمولا منذ عام 2006 بعد ان استضافت 27 سباقا تواليا منذ عام 1980.

وقال هاميلتون عبر راديو الفريق "يا له من إنجاز رائع لكم جميعا. أنا فخور جدًا بالجميع وأنا ممتن جدًا لكوني جزءًا منه". ورد فريقه بفرحة عارمة في المرآب "لا يمكننا أن نفعل ذلك بدونك".

من جهته، قال مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف إن اللقب التاريخي "شيء يستحق الفخر"، مضيفا "طالما بقينا متحفزين وحيويين يمكننا دفع بعضنا البعض أكثر".

وتابع "يجب أن نبقى متحدين ونعمل بجيدة لان الموسم المقبل سيكون أكثر شراسة خصوصا من فريق ريد بول".

وعزز هاميلتون الذي دخل السباق منتشيا بتحطيمه الرقم القياسي في عدد الانتصارات في الفورمولا واحد والذي كان يتقاسمه مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر الاحد الماضي، صدارته في الترتيب العام بعدما رفع رصيده الى 288 نقطة وبات تحطيمه لرقم قياسي آخر لـ"شومي" في عدد الالقاب العالمية (7) مسألة وقت ليس إلا.

وبات هاميلتون يتقدم بفارق 85 نقطة عن زميله بوتاس قبل أربعة سباقات على نهاية الموسم، فيما تجمد رصيد فيرشتابن عند 162 نقطة في المركز الثالث.

وفرض هاميلتون استراتيجيته على فريقه عندما قرر عدم الدخول المبكر إلى المرآب مفضلا استغلال دخول منافسيه والمضي قدما أكثر لفات ممكنة طالما إطاراته كانت جيدة وتحديدا منذ دخول زميله بوتاس الذي كان أول المنطلقين، الى المرآب في اللفة 20.

وأصاب هاميلتون في استراتيجيته وخدمته أيضا ظروف السباق عندما دخلت سيارة الامان الافتراضية في اللفة 31 بعد خروج سيارة سائق رينو الفرنسي استيبان اوكون عن الحلبة، فاستغل البريطاني الموقف ودخل الى المرآب حيث كان قريبا منه وخرج في الصدارة امام بوتاس وفيرشتابن.

واشتدت المنافسة بين بوتاس وفيرشتابن على المركز الثاني ونجح الأخير بانتزاع الوصافة بطريقة رائعة في اللفة 43، لكنه تلقى ضربة موجعة عندما انفجر الاطار الخلفي الأيمن لسيارته في اللفة 51 ليخرج عن الحلبة ويضطر الى الانسحاب.

وقطع هاميلتون مسافة السباق بزمن 1.28:32,430 ساعة بفارق 5.783 ثوان عن بوتاس و14.320 ثانية عن ريكياردو، و15.141 ثانية عن سائق ألفا تاوري الروسي دانييل كفيات.

وجاء سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو خامسا، فيما استمرت معاناة زميله بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل بحلوله ثانيا عشر.

© 2020 AFP