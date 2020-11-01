دورة فيينا: روبليف يتوج بلقبه الخامس للعام ويضمن مشاركته في البطولة الختامية

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فيينا (أ ف ب)

توج الروسي أندري روبليف، المصنف ثامنا عالميا، بلقبه الخامس هذا العام والسابع في مسيرته، ضامنا بذلك مشاركته في بطولة الماسترز الختامية بفوزه الأحد في نهائي دورة فيينا النمسوية على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-4 و6-4.

وبتتويجه الأحد باللقب الخامس في 2019 من دون أن يخسر أي شوط في فيينا، بات روبليف اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب خلال هذا الموسم المضطرب الذي تعطل لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وضمن مكانه في البطولة الختامية التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين في الموسم والمقررة في لندن بين 15 و22 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولحق روبليف الذي أصبح أول روسي يفوز بخمسة ألقاب في موسم واحد منذ نيكولاي دافيدنكو عام 2009، بالصربي نوفاك ديوكوفيتش، الإسباني رافايل نادال، النمسوي دومينيك تييم، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مواطنه دانييل مدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف.

وتبقى هناك البطاقة الثامنة الأخيرة التي يتنافس عليها كل من الأرجنتيني دييغو تشفارتسمان والإيطالي ماتيو بيريتيني.

وحسم ابن الـ23 عاما المباراة النهائية في فيينا بكسره إرسال سونيغو المصنف 42 عالميا مرة في كل من المجموعتين، واضعا حدا لمغامرة الإيطالي الذي حقق المفاجأة بعدما أقصى ديوكوفيتش المصنف أول عالميا بالفوز عليه 6-1 و6-2 في ربع النهائي، في الدور الذي تغلب فيه الروسي على تييم المصنف ثالثا.

© 2020 AFP