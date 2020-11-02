"المدفعجي" الألماني مولر "ينتقل ببطء الى الحياة الآخرة"

جون ماكدوغال ا ف ب/ارشيف

نجم بايرن ميونيخ الألماني الحالي توماس مولر (يمين) في صورة تجمعه بنجم الفريق السابق غيرد مولر، ايراسميا، بالقرب من بريتوريا، جنوب إفريقيا في 15 حزيران/يونيو 2010

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برلين (أ ف ب)

أفادت زوجة النجم الدولي الألماني السابق "المدفعجي" غيرد مولر أن الأخير "ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرة"، وذلك عشية عيد ميلاده الـ75.

ويعاني مولر الذي فاز بكأس العالم عام 1974 وألقاب محلية وأوروبية لا تحصى مع بايرن ميونيخ، بينها ثلاثة متتالية في كأس الأندية الأوروبية البطلة بين 1974 و1976، من الخرف ويعيش في دار رعاية متخصصة.

ونقلت صحيفة "بيلد الألمانية عن زوجته أوشي في مقابلة نشرت الإثنين، قولها "إنه يقضي تقريبا 24 ساعة يوميا في الفراش، ونادرا ما يستيقظ للحظات. الأمر جميل عندما يفتح عينيه قليلاً. يتمكن في بعض الأحيان من قول نعم أو لا بعينيه".

وكشفت "إنه هادىء ومسالم، لا أعتقد أنه يعاني. ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرة".

ويملك مولر الذي توج مع بايرن بلقب الدوري الألماني أربع مرات وأحرز مع بلاده كأس أوروبا 1972 إضافة الى مونديال 1974، حتى الآن الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري الألماني خلال موسم واحد (40 موسم 1971-1972).

ورأى "القيصر" فرانتس بكنباور أن بفضل أهداف زميله السابق مولر "ارتقى بايرن ميونيخ الى المستوى الدولي المتواجد فيه اليوم"، مضيفا "في نظري، هو أهم لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ. أنا متأكد من أن الناس سيستمرون في الحديث عن غيرد مولر بعد 100 عام من الآن".

© 2020 AFP