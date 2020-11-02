وصول اللجنة العسكرية الليبية المشتركة والمبعوثة الأممية إلى غدامس

عبدالله دوما اف ب

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غدامس (ليبيا) (أ ف ب)

وصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) والمبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز إلى مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا الاثنين استعداداً لعقد الجولة الخامسة من المحادثات العسكرية التي تستمر ثلاثة أيام متتالية.

وصل الوفد العسكري الذي يمثل قوات المشير خليفة حفتر والوفد التابع لحكومة الوفاق الوطني إلى مطار غدامس الدولي ثم تبعتهما طائرة بعثة الأمم المتحدة وعلى رأسها ستيفاني وليامز، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس في مدينة غدامس.

ويرجح عقد الجلسة الافتتاحية للمحادثات في وقت لاحق الاثنين على أن تبحث خلالها آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

وتعقد للمرة الأولى داخل ليبيا جولة المحادثات العسكرية التي عقدت أربعة لقاءات سابقة خارج البلاد،آخرها بجنيف في 23 تشرين الأول/أكتوبر، ووقعت خلالها لجنة 5+5 اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا.

تشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً.

وتفاقمت الأزمة قبل أكثر من عام بعدما شنّ المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني التي استعادت السيطرة على غرب ليبيا بالكامل إثر معارك انتهت مطلع حزيران/يونيو الماضي بانسحاب قوات حفتر باتجاه مدينة سرت.

ويأتي ذلك فيما يستعد الفرقاء الليبيون للبدء في عقد جلسات ملتقى الحوار السياسي المزمع إجراؤه في تونس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

© 2020 AFP