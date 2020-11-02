19 قتيلا على الأقل في هجوم على جامعة كابول

وكيل كوسر ا ف ب

الشرطة الأفغانية تحرس في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 مدخل جامعة كابول التي تعرضت لهجوم

إعلان اقرأ المزيد

كابول (أ ف ب)

قتل 19 شخصا وجرح 22 آخرون الاثنين في هجوم شنه مسلحون على جامعة كابول وانتهى بعد ساعات من القتال مع القوى الأمنية، على ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

وأوضح طارق عريان لوكالة فرانس برس "شارك في الهجوم ثلاثة أشخاص. فجر أحدهم عبوات في البداية وقتلت القوى الأمنية اثنين من المهاجمين".

وقالت حركة طالبان إنها غير ضالعة في هجوم الاثنين على جامعة كابول لكن سبق لحركات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية أن هاجمت عدة مؤسسات تربوية في السنوات الماضية.

وأوضح الناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامرز لوكالة فرانس برس أن القتلى هم من الطلاب.

وقال الناطق باسم وزارة التعليم العالي حميد عبيدي لوكالة فرانس برس إن الهجوم بدأ مع وصول مسؤولين حكوميين لافتتاح معرض للكتاب الإيراني في حرم الجامعة.

وهاجم مسلحون الجامعة ما أثار حالة من الفوضى والهلع مع محاولة المئات الفرار من إطلاق النار على ما أفاد شهود.

وطوقت القوى الأمنية الأفغانية المكان بعد ذلك وسدت كل الطرق المؤدية إلى الجامعة على ما أفاد شهود ومراسلو وكالة فرانس برس.

وغرد الناطق باسم وزارة الداخلية كاتبا "انتهى الهجوم وأسفر للأسف عن سقوط 19 قتيلا و22 جريحا".

وتحدث طلاب عن مشاهد الفوضى والارتباك.

وقال فرايدون احمدي (22 عاما) "كنا ندرس داخل الصفوف عندما سمعنا فجأة وابلا من الرصاص داخل الجامعة" مضيفا أنه والكثير من الطلاب حوصروا لأكثر من ساعتين قبل أن يتم انقاذهم.

وأضاف "كنا خائفين جدا وظننا أننا سنموت وكان الشبان والشابات يصرخون ويصلون ويطلبون النجدة".

وكان نحو 800 طالب في كلية العلوم الاجتماعية حيث يدرس.

وأضاف "لا أعرف كيف نجونا اليوم من الهجوم المسلح على جامعتنا".

وقتل الأسبوع الماضي 24 شخصا على الأقل غالبيتهم من الطلاب في هجوم انتحاري على مركز تربوي في غرب كابول أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وفي العام 2018 تسبب انتحاري بمقتل عشرات الأشخاص الكثير منهم من المراهقين أمام جامعة كابول. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية يومها مسؤوليته عن الهجوم.

وقتل 16 شخصا عندما هاجم مسلحون الجامعة الأميركية في أفغانستان العام 2016 في كابول.

© 2020 AFP