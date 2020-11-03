إنقاذ 575 مهاجرا قبالة السواحل الليبية (المنظمة الدولية للهجرة)

ريكاردو غارسيا فيلانوفا اف ب/ارشيف

عشرات المهاجرين من مصر والمغرب والصومال وسيراليون يتلقون المساعدة من فريق تابع لمنظمة أوبن آرمز الإسبانية غير الحكومية، بعد قضاء أكثر من 20 ساعة في البحر أثناء فرارهم من ليبيا في وسط البحر الأبيض المتوسط، في 8أيلول/سبتمبر 2020.

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طرابلس (أ ف ب)

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن إنقاذ 575 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، خلال الأيام الماضية عبر عمليات منفصلة.

وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا عبر بيان صحافي الثلاثاء، أن "خفر السواحل الليبي أنقذ 443 مهاجرا في الفترة بين 27 تشرين الأول/أكتوبر و2 تشرين الثاني/نوفمبر، وتمت إعادتهم إلى ليبيا".

كما نوهت إلى إنقاذ 132 مهاجراً وإعادتهم إلى قاعدة طرابلس البحرية صباح الثلاثاء.

وجددت المنظمة دعواتها بعدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا، ووصفتها بأنها "ميناءً غير آمن".

وأشارت إلى أن عدد المهاجرين الذين تم إعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري تجاوز 10 آلاف.

وعلى الرغم من أعمال العنف المستمرة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الهاربين من انعدام الاستقرار في مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط والساعين للتوجّه إلى أوروبا.

وازدادت محاولات الهجرة انطلاقا من السواحل الليبية بنسبة 300 بالمئة تقريبا بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بحسب الأمم المتحدة.

والعام الماضي حاول أكثر من مئة ألف مهاجر عبور البحر المتوسط قضى من بينهم 1200 غرقا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

© 2020 AFP