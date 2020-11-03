الرئيس القبرصي وزعيم القبارصة الأتراك منفتحان على المبادرة الأممية للسلام

كاتيا خريستودولو تصوير مشترك/ا ف ب

رئيسة البعثة الأممية في قبرص إليزابيث سبيهار تتوسط الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس (يمين) وزعيم القبارصة الأتراك أرسين تتار في المنطقة العازلة في نيقوسيا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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نيقوسيا (أ ف ب)

أبدى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وزعيم القبارصة الأتراك أرسين تتار انفتاحهما على مبادرة الأمم المتحدة للسلام في الجزيرة، وذلك خلال لقاء غير رسمي جمعهما الثلاثاء، وفق بيان أممي.

واللقاء هو الأول غير الرسمي الذي يجمع بين أناستاسيادس وتتار الذي انتخب في 18 تشرين الأول/أكتوبر "رئيساً" للشطر الشمالي للجزيرة.

وقبرص مقسّمة منذ العام 1974 بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والمعترف بها دوليا، و"جمهوريّة شمال قبرص التركية" الانفصالية، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وأوردت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية بالعربية نقلاً عن بيان الأمم المتحدة أن أناستاسيادس وتتار "أعربا عن عزمهما الاستجابة بشكل إيجابي لالتزام الأمين العام للأمم المتحدة حول استكشاف إمكانية عقد اجتماع خماسي غير رسمي يضمّ الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) والطائفتين في الجزيرة بالإضافة إلى الأمم المتّحدة في جو بنّاء في مرحلة مناسبة".

وسبق أن أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عزمه على إحياء المحادثات بين الجانبين.

لكنّ أيّ جدول لم يحدّد، كما لم يتطرّق لقاء الثلاثاء لإمكان عقد لقاء ثان بين أناستاسيادس وتتار.

وعقد اللقاء الذي دام ساعتين في مقر إقامة رئيسة البعثة الأممية في قبرص إليزابيث سبيهار في المنطقة العازلة الواقعة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة القبرصية عن البيان الأممي أنّ اللقاء شكّل "فرصة للتعارف" ولإجراء "أول تبادل غير رسمي لوجهات النظر في جوّ ودّي".

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد الجزيرة التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في تمّوز/يوليو 2017، لم تجرَ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في قبرص.

وتعتمد "جمهورية شمال قبرص التركية" اقتصادياً وسياسياً على تركيا التي تنشر نحو 30 ألفا من جنودها في الشطر الشمالي للجزيرة.

وكان تتار وراء إعادة فتح منتجع فاروشا الساحلي المهجور الواقع ضمن الشطر الشمالي، والذي أغلقه الجيش التركي بعد تقسيم الجزيرة في العام 1974.

واعتبر أناستاسيادس أنّ خطوة إعادة فتح منتجع فاروشا تخالف القانون الدولي وتشكل عقبة أمام استئناف محادثات السلام المتعثّرة.

© 2020 AFP