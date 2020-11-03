خامنئي: الانتخابات الرئاسية الاميركية "لن تؤثر" على نهج إيران

- KHAMENEI.IR/ا ف ب/ارشيف

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في صورة مؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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طهران (أ ف ب)

اعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الثلاثاء أن الانتخابات الرئاسية الأميركية "لن تؤثر" اطلاقا على النهج السياسي لإيران حيال الولايات المتحدة.

وهاجم خامنئي في خطاب متلفز بمناسبة المولد النبوي مجددا فرنسا في قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد التي نشرتها مجلة "شارلي ايبدو" الفرنسية الساخرة.

وقال خامنئي "بخصوص الولايات المتحدة نتبع سياسة معقولة ومحسوبة ومحددة وهذه السياسة لا يمكن ان تتغير مع تغير الأشخاص" في واشنطن.

وأوضح "اليوم يصادف يوم الانتخابات في الولايات المتحدة. يمكن أن تحصل امور لكنها لا تعنينا. سياستنا محددة وتغير الوجوه لن يؤثر بتاتا على سياستنا".

يتوجه الأميركيون الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم الجديد ويصادف هذه السنة في إيران مع الذكرى ال41 لأزمة الرهائن الأميركيين التي نشبت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1979 بعد اقتحام السفارة الأميركية في طهران.

وانتهت العملية بعد 444 يوما مع الإفراج عن الأميركيين ال52 وتسببت بصدمة وطنية في الولايات المتحدة وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والجمهورية الإسلامية ولا تزال تسمم العلاقات بين البلدين.

وكانت إيران والولايات المتحدة على شفير حرب منذ حزيران/يونيو 2019 على خلفية توتر في الخليج وحول الاتفاق الدولي للنووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015.

وفي 2018 انسحب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل أحادي من هذا الاتفاق وانتهج سياسة "الضغوط القصوى" على الجمهورية الإسلامية بفرض عقوبات اقتصادية أغرقت الاقتصاد الإيراني في ركود قاس.

- "عمل فظ" -

وردا على ذلك بدأت إيران في أيار/مايو 2019 في التخلي عن معظم التزاماتها الرئيسية التي قطعتها في فيينا.

واعلن المرشح الديموقراطي جو بايدن، خصم ترامب انه ينوي في حال فوزه أن يقترح "على إيران سبيلاً ذات مصداقية للعودة إلى الدبلوماسية" بهدف انضمام الولايات المتحدة مجددا لاتفاق فيينا.

وفي خطابه تحدث خامنئي مجددا عن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد التي تثير تظاهرات مناهضة لفرنسا منذ عدة أيام في دول إسلامية.

وتدين التظاهرات تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دافع بقوة عن الحق في نشر هذه الرسوم باسم حرية التعبير بعد أن أقدم إسلامي منتصف تشرين الأول/أكتوبر على قطع رأس استاذ فرنسي عرض على تلاميذه الرسوم التي نشرتها صحيفة شارلي ايبدو.

وتساءل خامنئي "لأي سبب نرى رئيس جمهورية وحكومة ودولا أخرى تقف صفا واحدا دفاعا عن رسم كاريكاتوري؟".

وأضاف "من الواضح أن هناك تنظيما وراء هذه القضية (...) انها قضية سياسية : دولة تدافع عن عمل فظ".

وفي اشارة إلى مجاهدي خلق حركة المعارضة المحظورة في إيران والناشطة في المنطقة الباريسية منذ سنوات، أخذ خامنئي على "الحكومة الفرنسية ربط هذه القضية بحرية" التعبير وفي الوقت نفسه توفير "ملاذ للإرهابيين الأكثر وحشية وفظاعة".

© 2020 AFP