دوري أبطال أوروبا: مونشنغلادباخ يهزم شاختار ويتصدر المجموعة الثانية

سيرغي سوبينسكي ا ف ب

لاعبو بروسيا مونشنغلادباخ يحتفلون بالفوز على شاختار دونيتسك ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

الحق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني هزيمة تاريخية بمضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 6-صفر الثلاثاء بينها ثلاثية لمهاجمه الفرنسي الاسان بليا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات.

وسجل بليا اهدافه الثلاثة في الدقائق 8 و26 و78 واضاف فاليري بوندار (17 خطأ في مرماه) والجزائري رامي بن سبعيني (44) ولارس ستندل (65) الاهداف الثلاثة الاخرى.

وكان الفريق الألماني افتتح منافسات المسابقة بتعادل مع إنتر الإيطالي 2-2 في جوسيبي مياتزا في ميلان رغم أنه كان متفوقا حتى الدقيقة الأخيرة 2-1، ثم أضاع فوزا كان في المتناول أمام ريال مدريد الإسباني 2-2 حينما سجل الملكي هدفيه في الدقيقتين 87 و90+3.

في المقابل هي الخسارة الأولى لشاختار في المسابقة بعد فوزه على الميرينغي 3-2 وتعادله سلبيا مع النيراتسوري.

وكانت اقسى خسارة لشاختار على ارضه على الصعيد القاري سقوطه بنتيجة صفر-3 ست مرات بينها مرتان في دور المجموعات الموسم الماضي.

وخطف مونشنغلادباخ الصدارة بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط في انتظار مباراة ريال وإنتر الإيطالي التي تقام لاحقا فيما تجمد رصيد شاختار عند أربع نقاط.

وقاد النمسوي شتيفان لاينر هجمة من الجهة اليمنى مرر على اثرها الكرة عرضية إلى بليا فسددها قوية بيمناه عجز الحارس الشاب اناتولي تروبين في صدها (8).

واخطأ فاليري بوندار في ترويض الكرة فوصلت إلى بليا الذي تلاعب بالمدافعين ومرر الكرة إلى ستندل ومنه إلى كرامر فسددها من على حدود منطقة الجزاء حاول بوندار ابعادها لكنها ارتطمت بقدمها وانعكست إلى شباك حارسه (17).

وصعب بليا الأمور على صاحب الضيافة بهدف بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت فيسقف الشباك بعيدا عن متناول تروبين (26).

ونفذ يوناس هوفمان ركلة ركنية من الجهة اليمنى تلقفها بن سبعيني برأسه وحضرها لنفسه ثم سددها قوية في الشباك (44).

واضاف ستندل الهدف الخامس بتسديدة خادعة من داخل المنطقة بعد تمريرة متقنة من بليا (65).

وأكمل الفرنسي ثلاثيته بعدما كسر مصيدة التسلل وتقدم بالكرة وسدد بقوة من مسافة قريبة (78)، وأكد حكم الفيديو المساعد (في ايه ار) صحة الهدف.

وبات بليا اللاعب الفرنسي الثاني عشر الذي ينجح في تسجيل ثلاثية في دوري ابطال اوروبا.

© 2020 AFP