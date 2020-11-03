دوري أبطال أوروبا: هوملز يغيب عن لقاء بروج ويأمل بمواجهة بايرن

إينا فاسبيندر تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني ماتس هوملز يغادر الملعب متأثرا بإصابته خلال المباراةضد ارمينيا بيليفيلد ضمن الدوري الألماني لكرة القدم في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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برلين (أ ف ب)

استبعد ماتس هوملز مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني مشاركته ضد كلوب بروج البلجيكي الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لإصابة في العضلة الخلفية، وأمل بأن يكون جاهزا السبت عند مواجهة الغريم بايرن ميونيخ في الدوري المحلي.

وتعرض هوملز السبت للإصابة خلال مباراة أرمينيا بيليفيلد في البوندسليغا بعد تسجيله هدفي المباراة ما ساهم برفع دورتموند إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

وسيغيب هوملز عن مباراة دوري الأبطال في بلجيكا الأربعاء لكن من المرجح أنه سيكون حاضرا السبت للقاء الفريق البافاري.

وكتب بطل العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا على حسابه في "تويتر" الثلاثاء ممازحا "الأخبار السيئة: للأسف لن أكون حاضرا في المباراة ضد بروج.. الأخبار الجيدة: أنا بطيء جدا لدرجة اني تعرضت لتمزق في ألياف العضلات".

وأردف "لكني أريد العودة السبت" موعد المباراة مع بايرن.

من جانب اخر كشف السويسري لوسيان فافر مدرب دورتموند الثلاثاء خلال مؤتمره الصحافي عشية المباراة ضد بروج أن نجمه النروجي إرلينغ هالاند قد يعود قريبا إلى التدريبات بعد إصابة في الركبة.

ولم يحدد فافر الوقت المتوقع لعودة هدافه (20 عاما) الذي غاب أيضا عن مباراة أرمينيا بيليفيلد.

© 2020 AFP