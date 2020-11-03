دوري ابطال اوروبا: اتلتيكو يعود بالتعادل من موسكو

يوري كوشتكوف POOL/ا ف ب

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موسكو (أ ف ب)

عاد اتلتيكو مدريد الإسباني بالتعادل الايجابي 1-1 مع مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي في منافسات المجموعة الاولى من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم امام نحو 2500 متفرج تبعثروا في ارجاء الملعب الثلاثاء.

ولم يخسر اتلتيكو مدريد اي من مبارياته الست في الدوري الاسباني، لكنه تعرّض لخسارة قاسية في مستهل مشواره القاري امام بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب برباعية نظيفة قبل ان يعوضها بفوز صعب على سالزبورغ النمسوي 3-2 في الجولة لاثانية بفضل ثنائيه لنجمه البرتغالي جواو فيليكس.

ورفع اتلتيكو رصيده الى 4 نقاط مقابل نقطتين للوكوموتيف موسكو في حين يلعب لاحقا سالزبورغ النمسوي مع بايرن ميونيخ الالماني.

وشارك فيليكس في خط المقدمة الى جانب الاوروغوياني لويس سواريز المنتقل اليه مطلع الموسم الحالي من برشلونة.

ونجح اتلتيكو مدريد في افتتاح التسجيل عندما رفع المكسيكي هيكتور هيريرا كرة عرضية تابعها المدافع الاوروغوياني خوسيه ماريا خيمينز برأسه داخل الشباك (18).

لكن فريق العاصمة الاسبانية لم ينعم كثيرا بتقدمه لان الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح لوكوموتيف اثر لمسة يد من هيريرا داخل المنطقة، فانبرى لها انطون ميرانتشوك بنجاح مدركا التعادل لفريقه (25).

وكاد اتلتيكو يتقدم مجددا عندما وصلت الكرة الى الارجنتيني انخل كوريا خارج المنطقة فاطلقها قوية لكن العارضة انقذت الموقف (31).

واستمرت افضلية اتلتيكو في مطلع الشوط الثاني واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة (79 في المئة مقابل 21 لمنافسه) وتلاعب فيليكس بدفاع لوكوموتيف قبل ان يمرر كرة داخل المنطقة باتجاه سواريز الذي غمزها برأسه باتجاه المرمى لكن الحارس البرازيلي الاصل الحاصل على الجنسية الروسية، غييرمي التقطها على دفعتين (52).

واطلق فيليكس كرة لولبية من خارج المنطقة لكن غييرمي طار لها وابعدها ببراعة (58).

وحاول فيليكس مرة جديدة وهذه المرة عن طريقة كرة رأسية من مسافة قريبة لكن غييرمي تصدى لمحاولته مجددا (63).

وظن اتلتيكو مدريد انه تقدم على منافسه عندما سدد كوريا كرة رأسية اصطدمت بالعارضة وارتدت الى سواريز المتربص امام المرمى فاودعها الشباك لكنه كان متسللا (65).

وعلى الرغم من المحاولات المتتالية لاتلتيكو في اواخر المباراة، فقد فشل باحراز الفوز الذي كان يستحقه.

© 2020 AFP