كأس ألمانيا: شالكه يحرز فوزه الأول منذ شباط/فبراير

ليون كويغيلير تصوير مشترك/ا ف ب

لاعب شالكه يحتفلون بأول انتصار لهم منذ شباط/فبراير 2020 بفوزهم على شفاينفورت 4-1 ضمن الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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غيلزنكيرشن (ألمانيا) (أ ف ب)

حقق شالكه المكافح فوزه الأول منذ شباط/فبراير الماضي الثلاثاء بتغلبه على شفاينفورت (الدرجة الرابعة) 4-1 ضمن الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.

تقدم فريق الدرجة الرابعة بهدف لمارتن تومان في الدقيقة 37، قبل أن يرد شالكه برباعيته عبر البوسني وداد ايبيشيفيتش (39)، والنمسوي أليساندرو شكوف (44 و81)، والبلجيكي بنيتو رامان (86).

وتصدى الحارس رالف فارهمان لركلة جزاء في الدقيقة 74 بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه 2-1.

ويعود الفوز الرسمي الأخير لشالكه إلى الرابع من شباط/فبراير الماضي ضمن الدور الثالث من المسابقة نفسها حين تغلب على هرتا برلين 3-2 بعد التمديد.

ولم يفز شالكه في اخر 22 مباراة له في البوندسليغا، وكان فوزه الأخير ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الموسم الماضي ضد بوروسيا مونشنغلادباخ 2-صفر في 17 كانون الثاني/يناير قبل توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لتتراجع نتائج الفريق بعد الاستئناف حيث لم يتمكن من حصد سوى 6 نقاط وتلقت شباكه 48 هدفا.

وهو الفوز الأول لمدرب الفريق الجديد مانويل باوم في مباراته الخامسة منذ تعيينه نهاية أيلول/سبتمبر المنصرم. وتلقت شباك الفريق الأزرق منذ انطلاق الموسم 20 هدفا مقابل تسجيله ثلاثة أهداف فقط.

وكان ينبغي أن تقام المباراة في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، ولكن الاستئناف القانوني من جانب فريق الدرجة الثالثة توركوكو ميونيخ لاعتباره انه كان ينبغي أن يأخذ مكان شفاينفورت في قرعة الكأس، لم يحسم في المحكمة إلا الأسبوع الماضي.

© 2020 AFP