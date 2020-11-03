 تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#الانتخابات الرئاسية الأمريكية
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي

نشرت في: آخر تحديث:

المرشّح الديموقراطي جو بايدن متحدّثا عبر مكبر الصوت في فيلادلفيا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
المرشّح الديموقراطي جو بايدن متحدّثا عبر مكبر الصوت في فيلادلفيا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 آنجيلا فايس ا ف ب
2 دقائق
إعلان

فيلادلفيا (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

ارتكب المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الثلاثاء هفوتين محرجتين، إذ أخطأ التعريف بإحدى حفيداته وقدّم لحشد من مناصريه ابنه بو، علماً أنّ الأخير توفي في العام 2015.

وجاءت تصريحات بايدن في فيلادلفيا، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا، بينما كان يحمل بيده مكبّراً للصوت.

وقال بايدن "أقدمّ إليكم ابني بو بايدن، الذي ساهم كثر منكم في انتخابه سناتوراً عن ديلاوير. أقّدم إليكم حفيدتي ناتالي"، محتضناً حفيدته الأخرى فينيغان.

وعندما أدرك هفوته، حاول تصحيح ما بدر منه قائلاً "آه لا مهلاً، ليست (الحفيدة) المقصودة"، ليعود ويحتضن شقيقتها ناتالي.

وناتالي هي ابنة بو بايدن، نجل المرشّح الديموقراطي الذي توفي قبل خمس سنوات.

ويُكثر بايدن من ارتكاب الهفوات، وغالباً ما ينتقد منافسه الرئيس دونالد ترامب قدراته الذهنية.

وكانت علاقة بايدن بابنه بو متينة، وهو غالباً ما تحدّث عنه وأثنى عليه في خطابات حملته الانتخابية.

وبو مدّعٍ عام سابق في ديلاوير، وهو كان عسكرياً احتياطياً في الجيش الأميركي وأُرسل إلى العراق، وبدا أنّ مستقبله سيكون واعداً إلى أن أصيب بسرطان الدماغ وتوفي جرّاءه.

© 2020 AFP

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.