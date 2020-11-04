ارتفاع حصيلة زلزال تركيا إلى 114 قتيلاً وتوقف عمليات البحث

اوزان كوس ا ف ب/AFP

فرق الانقاذ تواصل اعمال البحث تحت انقاض المباني المنهارة من جراء الزلزال في بايرقلي في ازمير في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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انقرة (أ ف ب)

بلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب تركيا الجمعة 114 قتيلاً، وفق ما أعلنت الأربعاء فرق الإنقاذ التي أنهت عمليات البحث بين الأنقاض.

وقالت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث، إن الهزة الأرضية التي بلغت شدّتها سبع درجات على مقياس ريختر، تسببت بإصابة 1035 شخصاً بجروح، بينهم 137 لا يزالون في المستشفيات.

وأشارت الهيئة إلى أن المسعفين أوقفوا جهودهم للبحث عن ناجين محتملين أو ضحايا، في حين بدأت السلطات بإزالة الركام.

والمدينة الأكثر تضرراً من الزلزال هي بارقلي في محافظة إزمير، حيث انتُشلت طفلة تبلغ ثلاثة أعوام الثلاثاء بعد تمضيتها 91 ساعة عالقة تحت الأنقاض.

ولم تكتمل الفرحة بإنقاذ الطفلة إذ إنه تم العثور على والدتها البالغة 38 عاماً جثة هامدة تحت ركام الغرفة نفسها، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.

ودُمّرت عشرات المباني أو تضررت بشدة بسبب الزلزال الذي شرّد أكثر من خمسة آلاف شخص، يمكثون حالياً في خيم نصبتها السلطات في محافظة إزمير.

وتم تسجيل 1855 هزة ارتدادية للزلزال في المنطقة بينها 46 تجاوزت قوّتها الأربع درجات، وفق السلطات التركية.

وتسبب الزلزال بمصرع شخصين في جزيرة ساموس اليونانية.

وتشهد تركيا بشكل متكرر هزات أرضية، وأثار زلزال الجمعة المخاوف من حصول زلزال كبير في منطقة اسطنبول.

وعام 1999، ضرب زلزال بقوة 7,4 درجات شمال غرب تركيا أدى إلى مصرع 17 ألف شخص بينهم ألف في اسطنبول.

© 2020 AFP