الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني أطلق النار على جنود في الضفة الغربية المحتلة

أحمد غرابلي ا ف ب/ارشيف

قرية العيزرية في الضفة الغربية المحتلة خلف جدار الفصل الإسرائيلي على أطراف القدس الشرقية، في 11 شباط/فبراير 2020

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القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل فلسطيني برصاص الجيش بعد إطلاقه النار على جنود جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان أن "جنود جيش الدفاع أحبطوا قبل قليل محاولة تنفيذ عملية تخريبية قرب نابلس"، مؤكدا أنه تم "تحييد المخرب دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا".

وفي بيان لاحق قال الجيش الاسرائيلي أن "جنودا في موقع عسكري بالقرب من المخرج الجنوبي لمدينة نابلس قاموا بإطلاق النار على مخرب مسلح بمسدس، أطلق النار عليهم قبل ذلك".

وتشهد إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، عدة هجمات ضد إسرائيليين، ونفذ أغلبها فلسطينيون.

واستمرت تلك الهجمات لأشهر، قبل أن يخفض عددها وتصبح مقتطعة.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر مقتل فلسطيني برصاص جنوده بتهمة "إلقاء زجاجة حارقة".

ويعيش نحو 450 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل في العام 1967، بين ما يقرب من 2,8 مليون فلسطيني.

© 2020 AFP