انتخاب الطبيب السابق لترامب عضوا في الكونغرس الأميركي

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واشنطن (أ ف ب)

انتخب الطبيب الخاص السابق للبيت الأبيض روني جاكسون الذي عرف بعد إشادته بالوضع الصحي "الممتاز" لدونالد ترامب، وأصبح من أشد المؤيدين له، عضوا في مجلس النواب في الكونغرس الأميركي الثلاثاء، حسب تقديرات شبكتي "سي ان ان" و"ام اس ان بي سي".

وترشح هذا الطبيب العسكري برتبة أدميرال عن ولاية تكساس لشغل مقعد شاغر كان يشغله جمهوري تقاعد. وقد فاز على المرشح الديموقراطي غوس تروخيو.

وكتب جاكسون في تغريدة أن انتخابه "شرف له". وقال"لن أنحني أبدا العصابات التقدمية وسأكون المسؤول قائد المحافظ الذي تستحقه".

كان الأدميرال روني جاكسون طبيب البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وقد عرف بمشاكل مرتبطة بالكحول والإفراط في وصف أدوية للجيش وكذلك في البيت الأبيض. كما اتهم بسلوك سيء في العمل.

كما عرف بالمؤتمرات الصحافية التي تحدث فيها بالتفصيل خلافا لما درجت عليه الأمور، دونالد ترامب. وقد تجاوز فيها الإطار الطبي الحصري لمهمته.

فقد أشاد خصوصا بـ"الجينات المذهلة" لقطب العقارات ورأى أنه سيبقى لائقا لأداء واجباته "حتى نهاية فترة ولايته وحتى نهاية فترة ولاية أخرى إذا أعيد انتخابه".

ورغب ترامب في تعيينه رئيس قسم شؤون المحاربين القدامى، لكنه رفض في مواجهة الجدل الذي أثاره ملفه الشخصي.

ومؤخرا اعترض على اقتراحات مسؤولي الصحة العامة بشأن فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن وضع الكمامة يجب أن يكون "خيارا شخصيا"، وتساءل عن قدرة جو بايدن المعرفية للترشح للرئاسة.

© 2020 AFP