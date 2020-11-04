بايدن يحصد حتى الساعة 209 أصوات في المجمع الانتخابي وترامب 119 صوتاً

براندن سمايلوسكي, جيم واتسون ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

في ما يلي قائمة بالولايات التي فاز بها كلّ من المرشّحين إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن، بالإضافة إلى عدد الأصوات التي حصدها كل منهما في المجمّع الانتخابي، لغاية الساعة، وذلك وفق تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء كبريات وسائل الإعلام الأميركية.

ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصوات المجمّع الانتخابي.

ولغاية الساعة 23,00 بتوقيت العاصمة واشنطن (04,00 ت غ) كان بايدن يتصدّر السباق برصيد 209 أصوات مقابل 119 صوتاً لترامب، الذي بدا بالمقابل على وشك الفوز بإحدى الجوائز الكبرى في هذه الانتخابات وهي ولاية فلوريدا وناخبيها الـ29.

ويتوقع مراقبون أن تنحسر المعركة بين الرجلين في بضع ولايات أساسية لا تزال نتائجها مجهولة.

ترامب (116)

ألاباما (9)

أركنساو (6)

إنديانا (11)

آيداهو (4)

كنساس (5)

كنتاكي (8)

لويزيانا (8)

ميسيسيبي (6)

ميسوري (10)

نبراسكا (5)*

داكوتا الشمالية (3)

داكوتا الجنوبية (3)

أوكلاهوما (7)

كارولاينا الجنوبية (9)

تينيسي (11)

يوتاه (6)

فيرجينيا الغربية (5)

وايومينغ (3)

بايدن (209)

كاليفورنيا (55)

كولورادو (9)

كونيتيكت (7)

ديلاوير (3)

واشنطن العاصمة (3)

إيلينوي (20)

ميريلاند (10)

ماساتشوستس (11)

نيو هامبشر (4)

نيو جيرسي (14)

نيويورك (29)

نيو مكسيكو (5)

أوريغون (7)

رود آيلاند (4)

فيرمونت (3)

فيرجينيا (13)

واشنطن الولاية (12)

*نبراسكا تعتمد نظاماً مغايراً عن سواها من الولايات في توزيع أصوات كبار الناخبين على المرشّحين ما سيتيح لبايدن الحصول على صوت واحد على الأقلّ من أصوات مندوبي الولاية الخمسة.

© 2020 AFP