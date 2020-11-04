بطولة اسبانيا: تير شتيغن يحصل على الضوء الاخضر الطبي لمعاودة اللعب في صفوف برشلونة

باو بارينا ا ف ب

حارس مرمى برشلونة الالماني مارك اندري تير شتيغن خلال زيارة له لمصنع سيارات سياراة في مارتوريل بالقرب من برشلونة. 29 ايلول/سبتمبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

حصل حارس مرمى برشلونة، الالماني مارك اندريه تير شتيغن على الضوء الاخضر من الجهاز الطبي لناديه لمعاودة اللعب بعد تعافيه من عملية جراحية خضع لها في ركبته في 18 اب/اغسطس الماضي كما اعلن النادي الكاتالوني في بيان الاربعاء.

وخضع تير شتيغن للعملية مباشرة بعد الهزيمة النكراء التي تعرض لها فريقه في مواجهة بايرن ميونيخ الالماني (2-8) في 14 اب/اغسطس الماضي في طريق الاخير نحو التتويج باللقب القاري، وغاب بالتالي عن مطلع الموسم الحالي وحل بدلا منه البرازيلي نيتو بين الخشبات الثلاث.

وكان تير شتيغن عاود التمارين الاسبوع الماضي وصرح مدربه الهولندي رونالد كومان يوم الجمعة الماضي "انضم الى التمارين الجماعية منذ امس (الخميس) اعتقد انه في حالة جيدة لكن بطبيعة الحال يفتقد الى الايقاع. لا يزال في حاجة الى بعض التمارين الاضافية ليكون جاهزا بدنيا ولكي يتمكن من اللعب".

وسيكون تير شتيغن ضمن اللائحة المشاركة ضد دينامو كييف الاوكراني مساء الاربعاء ضمن مسابقة دوري ابطال اوروبا.

في المقابل، لم يمنح اطباء النادي الضوء الاخضر لقلب الدفاع الفرنسي صامويل اومتيتي لخوض المباريات على الرغم من عودته الى التمارين في الايام الاخيرة بعد معاناة من اوجاع في ركبته اليسرى.

© 2020 AFP