بطولة انكلترا: اصابة اينغز تبعده من 4 الى 6 اسابيع عن الملاعب

مايكل ستيل POOL/ا ف ب

مهاجم ساوثمبتون داني اينغر على الارض بعد تعرضه للاصابة بعد كرة مشتركة مع المصري تريزيغيه خلال مباراة فريقه ضد استون فيلا في الدوري الانكليزي. الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

سيغيب هداف ساوثمبتون داني اينغز عن الملاعب لفترة اقصاها ستة اسابيع بعد اصابة في ركبته كما كشف مدربه النمسوي رالف هازنهوتل الاربعاء.

وتعرض اينغز للاصابة خلال فوز فريقه المثير على استون فيلا في عقر دار الاخير 4-3 الاحد لدى كرة مشتركة مع المصري تريزيغه قبل نهايتها بخمس دقائق.

وقال مدرب ساوثمبتون "في الوقت الحالي يبدو انه سيغيب لفترة تتراوح بين 4 و6 اسابيع. سيخضع لعملية جراحية طفيفة صباح الخميس. كان يمكن للامور ان تكون اسوأ، لكن في النهاية سيغيب عن صفوف الفريق وهذا ليس بالامر الجيد بالنسبة الينا".

وتابع "انها خسارة كبيرة للفريق لكننا لا نعتمد على لاعب واحد فقط".

ويحتل الفريق الجنوبي الساحلي المركز الخامس حاليا وسيلتقي مع نيوكاسل، ولفرهامبتون، مانشستر يونايتد، برايتون، شيفيلد يونايتد وارسنال في الاسابيع الستة المقبلة.

وسبق لإينغز مهاجم ليفربول وبيرنلي سابقا،ان تعرض لاصابتين خطيرتين في ركبته خلال مسيرته.

© 2020 AFP