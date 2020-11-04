رحلات يومية منتظمة بين الإمارات وإسرائيل بدءا من 26 تشرين الثاني/نوفمبر

كريم صاحب ا ف ب/ارشيف

مسؤول إماراتي يقف قرب طائرة تابعة لشركة العال، في مطار أبوظبي في 31 آب/أغسطس 2020

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دبي (أ ف ب)

تبدأ شركة "فلاي دبي" منخفضة التكلفة تسيير أول رحلات مباشرة منتظمة بين الإمارات وإسرائيل في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، حسبما أعلنت الشركة الإماراتية التي تتخذ من دبي مقرا على موقعها الأربعاء.

وقالت الشركة إنها ستقوم بتسيير رحلتين يوميا بين إمارة دبي وتل أبيب، بعد أسابيع قليلة من توقيع اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات يمنح الدولة العبرية منفذا غير مسبوق لمنطقة الخليج الثرية.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار الاتفاق سريعا في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والتجارة، خصوصا وأن الدولتين تشهدان مصاعب اقتصادية على خلفية الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" الحكومية في بيان "سيساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار وتحقيق مصالحنا".

وتابع "مع بدء الخدمات سيكون هناك خيار لزيادة إمكانية الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا مما يقلل إجمالي أوقات الرحلات بعدة ساعات".

وفي 20 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اتفقت الدولتان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.

وجاء ذلك خلال زيارة لأول وفد إماراتي رسمي إلى تل أبيب، بعد نحو اسبوع من توقيع اتفاق إقامة العلاقات في البيت الأبيض برعاية وحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين الرابعة، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

ولقيت الخطوة الإماراتية ترحيبا دوليا، بينما اعتبرها الفلسطينيون "خيانة" وخروجا عن الاجماع العربي حول عدم إقامة علاقات مع إسرائيل قبل توصلها إلى اتفاق سلام معهم.

© 2020 AFP