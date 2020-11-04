فورمولا واحد: ألونسو يستعد لعودته الموسم المقبل من حلبة البحرين الدولية

أندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

الإسباني فرناندو ألونسو في حظيرة فريق ماكلارين للفورمولا واحد خلال تجارب خاصة على حلبة صخير في البحرين في الثاني من نيسان/أبريل 2019.

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المنامة (أ ف ب)

خاض الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، الأربعاء تجارب مع فريق رينو على حلبة البحرين الدولية ضمن استعداداته للعودة إلى بطولة العالم للفورمولا واحد العام المقبل.

ويشارك ألونسو (39 عاما) على مدى يومين في تجارب فريق رينو بسيارة رينو أر أس 18 التي كانت سيارة الفريق الرسمية لموسم بطولة العالم للفورمولا واحد عام 2018.

وخاض ألونسو التجارب لمدة يوم كامل على حلبة البحرين الدولية البالغ طولها 5,412 كلم والتي ستستضيف في الفترة بين 27 و29 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم هذا الموسم.

وتستضيف البحرين سباقا ثانيا ضمن بطولة العالم هذا الموسم وهو جائزة صخير الكبرى في الفترة بين 4 و6 كانون الأول/ديسمبر المقبل ضمن المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة.

وكان ألونسو شارك الشهر الماضي في برشلونة في يوم للتصوير بسيارة الفريق أر أس 20 وخاض 21 لفة.

وجدير بالذكر أن آخر مشاركة لألونسو ضمن مراحل بطولة العالم للفورمولا واحد كانت في أبو ظبي عام 2018، وخاض العام الماضي التجارب الموسمية في حلبة البحرين الدولية مع فريق مكلارين والتي أقيمت في نيسان/أبريل للتطوير من جودة إطارات بيريلي.

ونجح ألونسو، المتوج باللقب العالمي مع رينو عامي 2005 و2006، في الفوز بجائزة البحرين الكبرة ثلاث مرات في مسيرته الاحترافية وذلك في 2005 و2006 مع رينو و2010 مع فيراري.

وقاد السائق المخضرم لصالح فرق عدة أبرزها فيراري وماكلارين، قبل ان يبتعد عن رياضة الفئة الأولى في نهاية موسم 2018، وينتقل لخوض منافسات مختلفة مثل سباقات "اندي كار" في الولايات المتحدة ورالي دكار الصحراوي، وسباقات التحمل التي توّج بلقبها العالمي في موسم 2018-2019.

وانطلقت تجارب فريق رينو بعد أربعة أيام أخرى من التجارب التي أقيمت الأسبوع الماضي والتي شهدت تناوب ثلاثي أكاديمية رينو الرياضي المكون من الأسترالي أوسكار بياستري والدنماركي كريستيان لوندغارد والصيني غوانيو تشو في قيادة سيارة رينو أر أس 18.

وتظهر التجارب في حلبة البحرين الدولية الالتزام المستمر لفريق تجاه الأكاديمية حيث أنها تؤهل سائقيها للحصول على مقعد لسباقات الفورمولا واحد في المستقبل.

© 2020 AFP